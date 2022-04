Due targhe in memoria di Padre Claudio Santoro

Centinaia di persone sono intervenute sabato 23 aprile 2022 nel complesso della Parrocchia di S. Barnaba al Prenestino, per dimostrare affetto e costante ricordo per Padre Claudio Santoro, in occasione della messa in opera di due targhe in memoria del Sacerdote, sistemate in via L Bufalini e in via S. Barnaba.

Dal 23 aprile l’Oratorio Lodovico Pavoni si chiama “ORATORIO PADRE CLAUDIO SANTORO” un riconoscimento dovuto al Sacerdote che per tanti anni è stato vicino ai poveri, diseredati, extracomunitari del quartiere, creando per loro una struttura, efficace, sicura e accogliente.

Proprio per questi valori, all’evento sono intervenuti centinaia di persone, sia persone grandi che da piccoli hanno giocato nel campetto dell’Oratorio e goduto della carità, dei benefici e dell’affetto di Padre Claudio, che i ragazzi/e di oggi che godono del grande patrimonio lasciato dall’amatissimo Sacerdote.

Alla cerimonia sono intervenuti Autorità Religiose e Amministrative: Padre Carlo Cavatton il quale con grande volontà sta portando avanti l’eredità lasciata da Padre Claudio, Padre Luca Reina Superiore Provinciale dei P. Pavoniani, Mauro Caliste Presidente del V Municipio, il quale oltre a rappresentare le Istituzioni, con la sua presenza ha voluto dimostrare il suo attaccamento a Padre Claudio suo amico da moltissimi anni.

Clara Santini collaboratrice per anni di Padre Claudio, non ha fatto mancare il suo apporto all’evento, coordinando i ragazzi di tutte le nazionalità a vivere questo momento storico. Nicola Del Duca che ha vissuto la sua fanciullezza al fianco di Padre Claudio ha letto una sua poesia dedicata al Sacerdote che ha tanto amato.

Nell’evento la presenza di Padre Claudio si è materializzata in un grande murale nell’interno dell’Oratorio, mentre si udiva la sua voce che cantava una canzone di Lucio Dalla, registrata da P Claudio prima della sua scomparsa, in un momento di relax.

I presenti infine hanno gustato le cibarie di un abbondante rifresco.

Non è mancato quindi proprio nulla, la bellezza del posto, le targhe, l’intervento del Presidente Caliste, la preghiera con Padre Luca, la poesia di Nicola, il rinfresco. E proprio vero che Padre Claudio dal Cielo ci offre ancora delle occasioni di vivere e partecipare ancora momenti belli nell’Oratorio che porta il suo nome. Grazie Padre Claudio.