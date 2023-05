“Elenina Run” nel Parco di Villa De Sanctis, un successo

Nell’ambito della festa Patronale della Parrocchia dei SS Marcellino e Pietro, nel Parco di Villa De Sanctis nel V Municipio di Roma Capitale si è svolta la seconda edizione “Elenina Run” in onore di S. Elena madre di Costantino, imperatore di Roma dal 306 al 337.

Il Parroco Don Ciro Sicignano si è avvalso del rapporto d’amicizia con Adalberto Sabatella Presidente del VDS Atletica Villa De Sanctis per arricchire il programma della festa Patronale con una manifestazione podistica non competitiva riservata a ragazze e ragazzi dai 5 ai 15 anni, compresi i ragazzi diversamente abili.

Così quest’anno nel Parco di Villa de Sanctis si è svolta la seconda edizione della “Elenina Run” l’evento ha ricalcato il programma della precedente edizione, con la numerosa presenza dei volontari del VDS, capeggiati dal Presidente Sabatella.

Questa Associazione sportiva una delle più numerose e attive del Municipio Roma V, ed in grato di organizzare eventi sortivi, la riprova è che anche quest’anno organizza in collaborazione con il White Shoes Runners Club nell’interno di Villa de Sanctis la quarta edizione della 6 ore di Roma Memorial “Massimo Di Florido” inserita nel calendario Iuta e prova del Grand Prix Iuta 2023 di ultramaratona.

Il ritrovo è per il 9 luglio dalle ore 20:00 presso il parco sito in Via dei Gordiani snc Roma. La partenza è prevista alle ore 24:00 di sabato 9 luglio 2023 (anche 00:00 del 10 luglio 2023). Iscrizioni esclusivamente tramite il sito https://www.enternow.it//it/login pagando la quota con la carta di credito o bonifico bancario.

Per info scrivere a: 6 orediroma@gmail.com o iscrizione6orediroma@gmail.com. Il numero massimo di partecipanti è fissato a 200 iscritti .

LE CLASSIFICHE DELLA ELENINA RUN

Le distanze sono state regolamentate secondo l’età dei partecipanti:

Nel percorso dei 100 metri sul podio Martina Caggianelli (681) e Damiano Basiuci (601).

Metri 200 sul podio Francesco Ceiano (602), Andrea Suelotto (609) e Alessandro Marcoaldi (655).

Metri 600 vincono Edoardo Basilici (613), Karim Acmamre (621), e De Carolis Giordano (607) Viola fra le donne (614) .

Metri 1000 uomini sul podio Adriano D’Anselmo (627), Antonio Biondo (647) 3 ° Samuel. – Donne le prime tre, Elena Iannaro (615), Giulia (629) e Marta (652) .

Ragazzi diversamente abili Vito Umbro (657), Francesco Prestanni (658), Taddei, Giulio.

Classifica scuole 1° Balsani, 2° Winckelmann, 3° Torre.