Elon Musk investe nella storia di Roma: 1 milione di dollari per archeologia e digitale
Svelati i 12 progetti vincitori: il 24 ottobre la conferenza nella storica Sala del Carroccio in Campidoglio
Roma guarda al futuro senza dimenticare il passato. La Musk Foundation ha scelto la Capitale come protagonista di un ambizioso progetto culturale, annunciando una donazione di 1 milione di dollari destinata alla conservazione dei siti archeologici e alla valorizzazione del patrimonio digitale della città.
L’iniziativa fa parte del programma internazionale «Expandere Conscientiae Lumen», promosso da Ancient Rome Live e dall’American Institute for Roman Culture (AIRC), che punta a combinare tecnologia e storia, trasformando Roma in un laboratorio globale per la cultura digitale.
Dodici progetti selezionati per l’innovazione saranno finanziati, spaziando dalla tutela dei siti e degli scavi archeologici, alla digitalizzazione dei reperti e allo sviluppo di nuovi strumenti di fruizione. Tutto con l’obiettivo di rendere la storia più accessibile, interattiva e sostenibile.
La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 24 ottobre nella storica Sala del Carroccio in Campidoglio, con la partecipazione da remoto dello stesso Elon Musk e di Darius Arya, direttore dell’AIRC.
Sarà l’occasione per celebrare la sinergia tra istituzioni, innovatori e sostenitori della cultura, con Roma al centro di una vera e propria rinascita archeologica digitale.
