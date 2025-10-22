Elon Musk investe nella storia di Roma: 1 milione di dollari per archeologia e digitale

Roma guarda al futuro senza dimenticare il passato. La Musk Foundation ha scelto la Capitale come protagonista di un ambizioso progetto culturale, annunciando una donazione di 1 milione di dollari destinata alla conservazione dei siti archeologici e alla valorizzazione del patrimonio digitale della città.

L’iniziativa fa parte del programma internazionale «Expandere Conscientiae Lumen», promosso da Ancient Rome Live e dall’American Institute for Roman Culture (AIRC), che punta a combinare tecnologia e storia, trasformando Roma in un laboratorio globale per la cultura digitale.

Dodici progetti selezionati per l’innovazione saranno finanziati, spaziando dalla tutela dei siti e degli scavi archeologici, alla digitalizzazione dei reperti e allo sviluppo di nuovi strumenti di fruizione. Tutto con l’obiettivo di rendere la storia più accessibile, interattiva e sostenibile.

La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 24 ottobre nella storica Sala del Carroccio in Campidoglio, con la partecipazione da remoto dello stesso Elon Musk e di Darius Arya, direttore dell’AIRC.

Sarà l’occasione per celebrare la sinergia tra istituzioni, innovatori e sostenitori della cultura, con Roma al centro di una vera e propria rinascita archeologica digitale.

