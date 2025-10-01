Esquilino, blitz della Polizia Locale: rimossi 30 metri cubi di rifiuti

Continuano senza sosta le operazioni della Polizia Locale di Roma Capitale contro degrado urbano, bivacco e disturbo della quiete pubblica.

Ieri pomeriggio, le pattuglie dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) e del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) sono intervenute in piazza Guglielmo Pepe e nei giardini adiacenti, a seguito delle segnalazioni dei cittadini.

All’arrivo degli agenti, molte delle persone presenti si sono rapidamente allontanate, lasciando dietro di sé un vero e proprio scenario di abbandono: bottiglie di vetro sparse ovunque, rifiuti accumulati e degrado diffuso.

Per riportare ordine e sicurezza, è stato richiesto l’intervento di personale e mezzi Ama.

Grazie all’azione coordinata, sono stati rimossi oltre 30 metri cubi di materiale, restituendo così ai cittadini un’area pubblica finalmente pulita e fruibile.

