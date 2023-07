Eur, sabato 15 e domenica 16 luglio torna il Rome E-Prix

Doppio appuntamento, nella Capitale, per il Campionato del Mondo delle monoposto completamente elettriche: sabato 15 e domenica 16 luglio 2023 torna nel circuito cittadino dell’Eur il Rome E-Prix.

L’edizione 2023 registra il ritorno, dopo 60 anni, di Maserati in un campionato riservato ai prototipi e lascerà un’importante eredità alla città, con l’installazione di sei attraversamenti pedonali luminosi e la realizzazione di un murales che assorbe agenti inquinanti in una scuola romana.

Leggi il nostro articolo sulle caratteristiche sostenibili della Formula E.

La tappa dell’Eur, la penultima della stagione, è considerata tra le più divertenti dell’intero campionato: nuovi e vecchi team e piloti si sfideranno a bordo della nuova GEN3, la monoposto elettrica più veloce, leggera ed efficiente mai costruita, che ha debuttato in Formula E proprio quest’anno.

“La Formula E rappresenta un driver importante per la città, non c’è mai stato un luglio con così tanti eventi di rilievo “. Così il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri alla presentazione, in Campidoglio, dell’Hankook Roma E-prix 2023.

“È possibile avere grandi eventi sportivi e tecnologici che siano driver per la nostra sfida ad essere più sostenibili – ha aggiunto -. Abbiamo nuovi bus elettrici acquistati con i soldi con Pnrr per un processo di innovazione costante; 6 attraversamenti pedonali luminosi in 3 municipi, tra cui corso Francia ad esempio, luogo in cui era davvero necessario per il territorio. Questo evento serve anche per infondere la cultura della sostenibilità e della sicurezza stradale“.

“La Formula E si conferma una vetrina straordinaria per Roma – ha sottolineato l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato – Quest’anno in calendario per la prima volta a luglio, con le ultime due gare prima del gran finale a Londra, sarà uno spettacolo sportivo ancora più avvincente delle passate edizioni in quanto la tappa romana potrà risultare decisiva per l’assegnazione del titolo. Un grande evento internazionale di sport seguito da milioni di appassionati nel mondo, ma anche una straordinaria cartolina in chiave turistica per promuovere nel mondo un’immagine moderna, accogliente ed inclusiva della nostra città. È un grande evento internazionale che genera ricadute notevoli sull’economia cittadina. Lo scorso anno l’indotto economico della Formula E nella Città Eterna è stato stimato in oltre 70 milioni di euro. Un numero importante, a cui si sommano le 20 mila persone che hanno affollato tribune e spalti, e i 40 milioni di telespettatori che da circa 180 paesi del mondo hanno seguito la diretta dell’evento“.

“È un piacere che la formula E sia nell’estate romana ma sarà una sfida anche per le batterie. La temperatura influisce quando fa molto caldo, i piloti devono gestire molto bene le batterie. Vedremo che temperatura farà sabato, sia attendono 36, 37 gradi, sarà interessante“. È il commento di Alejandro Agag presidente del campionato automobilistico di formula E, intervenuto alla presentazione in Campidoglio. “Per noi – ha aggiunto Agag – è sempre un piacere, è la quinta volta che torniamo a Roma, quest’anno abbiamo la Maserati che ha esordito in Season 9. Dal punto di vista sportivo il campionato è quasi alla fine e sarà decisivo sono due gare sono due gran premi di formula E a Roma. C’è Porsche, Jaguar e Envision che sono nella lotta per il campionato“.

Il circuito romano è considerato un circuito tecnico e la macchine della generazione 3 lo affrontano per la prima volta. Sarà stimolante vedere come i piloti si cimenteranno con il tracciato dell’Eur, molto impegnativo per vetture che hanno più potenza e velocità.

La due giorni di Formula E avrà un inevitabile impatto sulla viabilità cittadina.

Per avere maggiori informazioni sul programma dell’evento sportivo, consulta il sito dedicato alla competizione .