Eur sotto scacco: blitz dei Carabinieri contro spaccio, prostituzione e abusivismo

Posti di blocco, pattugliamenti mirati e controlli serrati nei punti più sensibili del quartiere. È scattata così l’operazione dei Carabinieri all’Eur, un’azione ad ampio raggio che ha interessato l’area del centro commerciale Maximo e il quadrante monumentale della Civiltà del Lavoro, con l’obiettivo di arginare spaccio, degrado e reati predatori.

Droga nascosta in auto: arresto in flagranza

Il colpo più rilevante è arrivato in via Marco e Marcelliano. Qui i militari hanno fermato un’auto a noleggio e scoperto, nascosto in un vano ricavato sotto lo sterzo, un vero e proprio market della droga.

A finire in manette un 31enne albanese, senza fissa dimora, trovato in possesso di cocaina, crack e oltre mille euro in contanti. Il materiale sequestrato – 18 grammi di cocaina e 8 di crack – era pronto per essere immesso sul mercato dello spaccio al dettaglio.

Nella stessa operazione è stato denunciato per spaccio anche un 20enne romano: sotto il sedile della sua auto i Carabinieri hanno rinvenuto 34 grammi di hashish e due bilancini di precisione.

Decoro urbano: Daspo contro prostituzione e abusivi

Parallelamente è scattata l’offensiva contro il degrado. Applicate con rigore le misure di Daspo Urbano per restituire le strade alla libera fruizione dei cittadini.

Tredici cittadine romene sono state sanzionate per attività di meretricio su viale Tupini, viale Marconi e viale dei Primati Sportivi: per tutte è stato disposto il divieto di stazionamento nelle aree interessate.

Stessa sorte per due parcheggiatori abusivi, un italiano e un cittadino bulgaro, sorpresi rispettivamente in via Quadrato della Concordia e viale Civiltà del Lavoro. Essendo recidivi, oltre alla denuncia è scattato il Daspo e il sequestro dell’incasso.

Alcol alla guida e furti al centro commerciale

I controlli hanno riguardato anche la sicurezza stradale. Due automobilisti, un 34enne marocchino e un 58enne italiano, sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza.

Al Maximo di via Laurentina, invece, i Carabinieri hanno fermato una coppia di giovani di 22 e 25 anni, denunciati per il furto di capi d’abbigliamento all’interno dei negozi del centro commerciale.

I numeri dell’operazione

Nel corso dei controlli sono stati verificati 69 veicoli. Le violazioni al Codice della Strada hanno portato a sanzioni amministrative per circa 1.200 euro complessivi.

