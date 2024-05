Europa League: la Roma chiamata all’impresa, contro gli imbattuti campioni di Germania del Bayer Leverkusen

Roma-Bayer Leverkusen sta diventando una classica del calcio europeo dato che per la seconda volta consecutiva si sfideranno nelle semifinali di Europa League. Lo scorso anno ai giallorossi bastò il gol di Edoardo Bove all’Olimpico (ancora oggi ultima sconfitta della formazione tedesca) per accedere alla finale, poiché al ritorno gli uomini di Mourinho riuscirono a strappare lo 0-0 grazie ad una strenua difesa.

Quest’anno il Bayer Leverkusen arriva con molte certezze in più: ha vinto la Bundesliga ed è ancora imbattuto in stagione. Dunque, per la Roma il compito sarà ancora più arduo. La difficoltà è confermata anche nelle quote della partita d’andata che si giocherà tra le mura amiche dell’Olimpico, ma i tedeschi sono dati per favoriti a 2,05 su Snai ed Eurobet, mentre su Sisal la quota sale leggermente a 2,15. La vittoria dei giallorossi, che fermerebbero la striscia di imbattibilità della formazione di Xabi Alonso, è data a 3,50 da Eurobet e Snai. Leggermente più ottimista Sisal con una quota di 3,40. Il pari è a 3,45 su Snai ed Eurobet, mentre su Sisal scende di poco a 3,40. E’ quanto riporta l’agenzia di stampa ‘Agimeg’.

In una partita tesa ed importante come una semifinale europea sono i dettagli a fare la differenza quindi sarà importante sfruttare le occasioni da goal che verranno create. Secondo i bookmakers l’uomo più pericoloso della Roma è Romelu Lukaku, poiché ha la quota più bassa di tutti (varia da 3,00 a 3,25). Poco distante da lui c’è Paulo Dybala dato a 4,00. Per i tedeschi i giocatori che potrebbero far male alla linea difensiva sono Patrick Schick e Victor Boniface, da non sottovalutare il campioncino Florian Wirtz a 4,50.

Nelle quote del passaggio del turno il Bayer Leverkusen ha un grandissimo vantaggio: su Sisal e Snai è dato a 1,33, mentre ancora più bassa la quota di Eurobet a 1,25. L’approdo in finale della Roma è a 3,30 su Snai, mentre a 3,50 su Eurobet e Sisal.

Per l’antepost – riporta Agimeg – il Bayer Leverkusen è il netto favorito per la vittoria del trofeo (quote che variano da 1,85 fino a massimo 2,00), mentre la prima inseguitrice è l’Atalanta (a 4,00) che affronterà, da strafovorita, il Marsiglia nell’altra semifinale. Il successo della Roma è dato 4,50 su Euorbet, 4,75 su Snai e 5,00 su Sisal.

