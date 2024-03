Eurospin RomaOstia Village sabato 2 marzo ultimo giorno di apertura

Giunge al termine la prima gioirnata dell’Eurospin RomaOstia Village, l’area di 1000 mq ubicata in piazzale P.L. Nervi, di fronte al PalaEur, nella due giorni che anticipa la gara di domenica 3 marzo, organizzata da GSBRun in partnership con RCS Sports & Events.

Il Village diventa il quartier generale degli Organizzatori e dei numerosi partner collegati all’evento. Qui, i runner iscritti alla mezza maratona e non solo, possono ritirare il proprio pettorale, ultimare le iscrizioni, chiedere consigli agli esperti e conoscere le tante novità esposte e presentate dagli sponsor ufficiali del 2024.

La prima giornata, iniziata oggi alle ore 10, ha visto coinvolti il Policlinico Gemelli con il suo Longevity Run Team, uno staff di esperti che offre check-up e screening gratuiti a runner e agli accompagnatori. Un’iniziativa che da qualche anno fa della partecipazione all’evento anche un’occasione di prevenzione.

Il technical partner adidas è presente al Village con The Running Lab e organizza una serie di attività mirate per i runner. Non è mancato un talk nel corso di questa giornata con un loro atleta, Daniele D’Onofrio, durante il quale si è parlato di corsa, tecnica e di altri aspetti utili legati alla disciplina sportiva che caratterizza questo grande e atteso appuntamento sportivo. Solo oggi coinvolte oltre 5mila persone, tutti pronti a correre o a tifare la prossima domenica.

Di seguito, il programma di domani, sabato, 2 marzo 2024

ore 10.00 – apertura del Village

ore 10.00-20.00 – il Longevity checkup (gratuito) presso lo stand del Policlinico Gemelli

ore 10.00-20.00 – The Running Lab di adidas con esperti coach e foot scan per migliorare la corsa

ore 10.00 – l’allenamento adidas in partenza dallo stand al Village. (Presente Pasquale Selvarolo, il 6° italiano di sempre in mezza maratona).

ore 16:00 – la presentazione degli èlite runner. Presente anche l’assessore Alessandro Onorato.

ore 17.00 – la presentazione dei pacemaker ufficiali della 49a Eurospin RomaOstia

ore 20 – chiusura del Village

Non mancherà, anche domani, l’ampio stand allestito da EUROSpin il Title Sponsor di questa edizione, nonché la più grande catena discount in Italia. Qui i visitatori avranno l’opportunità di assaggiare numerosi prodotti e partecipare ad altre iniziative in programma nella due giorni di Villaggio. Da anni, l’obiettivo di questa grande realtà italiana, è quello di trasferire il concetto di spesa intelligente: offrire prodotti di qualità alla massima convenienza tutti i giorni, ponendosi come una prima scelta per i consumatori italiani nel rapporto qualità/prezzo.

Al fine di agevolare la viabilità, gli Organizzatori hanno promosso una campagna di sensibilizzazione rivolta agli automobilisti, cercando di ovviare ai disagi e alle limitazioni della mobilità, comunicando le aree coinvolte dal percorso di gara. I dettagli a questo link.

Sarà ancora possibile iscriversi alla RomaOstia, fino a esaurimento pettorali, sul sito www.romaostia.it con una donazione obbligatoria di 5 euro a una delle ONP – Organizzazioni No Profit – ufficiali della manifestazione, fra Komen Italia Onlus, Policlinico Gemelli, Never Give Up da aggiungere alla quota di iscrizione.

