Eurovolley Tour 2023. La coppa degli Europei maschili in piazza del Popolo a Roma

La Coppa dei Campionati Europei Maschili è arrivata oggi in Piazza del Popolo per essere svelata alla città di Roma davanti alle massime istituzioni cittadine e sportive. Presenti all’incontro Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma, Mario Luciano Crea Presidente Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo della Regione Lazio, Renato Arena Vice Presidente CEV, Giuseppe Manfredi, Presidente Federazione Italiana Pallavolo e un ospite speciale presente in città: Ary Graça, Presidente FIVB. Ambassador della giornata Mister Secolo Lorenzo Bernardi. Tra gli ospiti anche il campione brasiliano Giba.

Il Trofeo ha raggiunto la Capitale ieri e sono stati realizzati appuntamenti in collaborazione con il Comitato Regionale Lazio e il Comitato Territoriale di Roma, affinché tante persone abbiano potuto ammirare il Trofeo, che il 16 settembre sarà assegnato al PalaEur.

Ieri mattina il van e il Trofeo sono arrivati a Volley Scuola Trofeo ACEA, presso il Pala Fonte di Via Roberto Ferruzzi 112, Roma, per arricchire la storica manifestazione di pallavolo che quest’anno ha tagliato l’incredibile traguardo dei trent’anni tra sport, creatività, divertimento ed educazione civica con un progetto che abbraccia a tutto tondo l’universo scolastico.

Nel pomeriggio il van e la Coppa si sono spostati al III Municipio, esattamente a Ponte Nomentano, per dare la possibilità a tutti i presenti di scattarsi una foto e di misurare la loro conoscenza della pallavolo con l’EuroVolley Quiz.

Stamattina si è tornati a Volley Scuola Trofeo ACEA al Pala Fonte, per la seconda giornata delle finali, mentre nel pomeriggio van e Trofeo sono arrivati qui in Piazza del Popolo, dove resterà sino alle 13 di, Venerdì 26 allo Stadio dei Marmi protagonista sarà il Volley S3, che farà divertire e appassionare i più giovani alla pallavolo, tra schiacciate, battute e tanto divertimento.

Saranno in migliaia i giovanissimi che parteciperanno all’appuntamento con l’obiettivo di scatenarsi sui campi con la rete abbassata per favorire il divertimento e permettere a tutti di godere della bellezza del gioco.

Come nei precedenti appuntamenti, anche in questo organizzato dal Comitato Territoriale Fipav di Roma, la mattinata verrà dedicata agli studenti degli istituti scolastici della Capitale, mentre nel pomeriggio saranno i pallavolisti delle società a darsi il cambio con gli smart coach supportati da Andrea Lucchetta e Valerio Vermiglio.

Il 2023 segnerà la prima volta in cui una Nazione ospiterà sia i Campionati Europei Femminili che quelli Maschili. L’onore tocca proprio all’Italia e Roma sarà la città che decreterà il vincitore del torneo maschile.

L’EuroVolley Tour viaggia con un van personalizzato che all’occasione, diventa un palco dove il pubblico presente può salire a scattarsi una foto con il Trofeo e che oggi a Roma sarà anche la sede dell’incontro con la stampa nell’incantevole cornice di Piazza del Popolo.

Un progetto che vuole promuovere la pallavolo, le protagoniste e i protagonisti di questa disciplina che tante soddisfazioni e medaglie sa regalarci ogni anno.

Uno sport che trasmette emozioni e valori e che, come dimostra questo tour, sa raccogliere attorno a sé una sana passione popolare.

Il Trofeo sarà alzato proprio a Roma, al PalaEur, dove il 14 settembre si disputeranno le semifinali e il 16 le finali e qui a Roma conosceremo il nome della squadra CAMPIONE D’EUROPA 2023!