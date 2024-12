Falso allarme nel palazzo ex INPS di Via Igino Giordani

Tanto rumore per nulla. A testimonianza di quanto la sensazione di insicurezza sia diffusa a Colli Aniene (ma siamo certi che questo problema sia molto diffuso in tutta la città) è quanto accaduto questa mattina lunedì 2 dicembre, quando due persone sono state viste forzare i lucchetti della ex sede INPS in via Igino Giordani 55.

Questo accadimento ha allarmato un residente che ha contattato immediatamente i carabinieri, condividendo l’allarme anche sui social, e generando così ulteriore tensioni, segnalazioni che sono immediatamente arrivate anche al presidente del IV municipio Massimiliano Umberti.

Che interpellato dalla nostra redazione ci ha rassicurato che le due persone altri non erano che “degli operai che avevano iniziato i lavori”.

