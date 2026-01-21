Farma-Lazio, investimento Novo Nordisk: istruttoria conclusa a tempo di record

Quello che spesso in Italia richiede anni, ad Anagni ha trovato una corsia preferenziale. La Conferenza dei servizi sull’investimento di Novo Nordisk si è conclusa con un parere unanime e favorevole, segnando un passaggio decisivo per uno dei più importanti progetti industriali in corso nel Lazio.

Un risultato che il presidente della Regione, Francesco Rocca, non ha esitato a definire «eccezionale» per tempi e modalità.

Il tavolo istituzionale

Alla riunione hanno partecipato i principali attori coinvolti nel percorso autorizzativo e strategico:

Francesco Rocca , presidente della Regione Lazio e commissario straordinario per l’investimento;

Roberta Angelilli , vicepresidente e assessora allo Sviluppo economico;

Daniele Natalia , sindaco di Anagni;

i rappresentanti del management italiano di Novo Nordisk, colosso danese leader mondiale nei trattamenti per diabete e obesità.

Un confronto che si è chiuso senza rilievi ostativi, confermando la piena condivisione dell’intervento da parte di tutti gli enti coinvolti.

Farmaceutica, un settore strategico

Nel corso del vertice, la Regione Lazio ha ribadito una linea politica chiara: il comparto farmaceutico non è soltanto un motore economico, ma un ecosistema strategico da tutelare e rafforzare.

L’obiettivo della Giunta Rocca è garantire trasparenza amministrativa e tempi certi, superando quelle lentezze burocratiche che spesso spingono i grandi investitori internazionali a guardare altrove.

Un messaggio raccolto positivamente da Novo Nordisk, che ha confermato come il sito di Anagni occupi una posizione centrale nella strategia globale del gruppo, con ricadute attese in termini di innovazione, occupazione qualificata e indotto per l’intera provincia di Frosinone.

Ora la fase operativa

Con la chiusura dell’istruttoria, il progetto entra ora nella fase esecutiva. La sinergia tra governo nazionale, Regione e amministrazione comunale consentirà l’avvio dei lavori di potenziamento del sito produttivo, rafforzando il ruolo di Anagni all’interno del cosiddetto “triangolo d’oro” della farmaceutica laziale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.