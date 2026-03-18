Farmacie comunali e scelte etiche: il nodo sollevato dal caso Teva

A Roma, anche una farmacia può diventare terreno di scontro politico. E il caso Farmacap lo dimostra con forza, trasformando una decisione gestionale in un simbolo che riflette tensioni ben più ampie, fino a intrecciarsi con il conflitto in Medio Oriente.

Non è stato un comunicato ufficiale a dare la notizia, ma una nota colma di “soddisfazione” siglata dalle rappresentanze sindacali Filcams Cgil e Usi Farmacap.

La scelta di Farmacap di chiudere i canali commerciali con Teva — leader mondiale dei farmaci generici — segna un punto di svolta nelle politiche delle partecipate romane, accogliendo le istanze che da mesi arrivavano da ampi settori del Movimento 5 Stelle, di Alleanza Verdi e Sinistra e dai Giovani Democratici.

Il fronte del “Sì”: la pressione economica come solidarietà

Per i sostenitori della decisione, si tratta della traduzione pratica della mozione presentata a settembre da Ferdinando Bonessio (Europa Verde).

L’obiettivo è utilizzare la leva economico-finanziaria per condannare le azioni militari di Israele a Gaza.

«Una scelta che manifesta solidarietà concreta al popolo palestinese», ha ribadito Bonessio, vedendo nell’interruzione delle forniture un atto di coerenza politica richiesto a gran voce anche dal comitato popolare “Roma sa da che parte stare”.

Il fronte del “No”: la salute non ha bandiere

Dall’altra parte, la reazione è di sdegno. Stefano Parisi, presidente dell’Associazione Setteottobre, definisce il provvedimento «grave e irresponsabile». Il cuore della critica risiede nel rischio di piegare la tutela della salute a logiche di militanza: Teva produce farmaci essenziali per milioni di pazienti cronici e fragili.

Trasformare un’azienda sanitaria in un bersaglio simbolico significherebbe, secondo Parisi, calpestare il principio di accesso equo ai medicinali. «Le farmacie non possono essere avamposti ideologici», attacca, lanciando l’appello affinché «la salute non venga boicottata».

Le due facce della strumentalizzazione

Il dibattito, tuttavia, soffre di una cronica mancanza di visione d’insieme. Se è vero che la sanità non dovrebbe essere terreno di propaganda, è altrettanto difficile ignorare — per onestà intellettuale — le testimonianze delle agenzie internazionali sui blocchi sistematici di aiuti umanitari e farmaci essenziali diretti alla popolazione di Gaza.

In questo contesto, la verità sembra soccombere sotto il peso delle narrazioni contrapposte. Il caso Farmacap diventa così lo specchio di una società dove il fatto oggettivo conta meno della sua capacità di propagazione nel sentire collettivo.

Una ferita aperta che interroga il ruolo delle istituzioni locali

La vicenda Farmacap rimane una ferita aperta che interroga il ruolo delle istituzioni locali nelle crisi internazionali: è giusto che una farmacia comunale diventi uno strumento di politica estera, o il suo unico dovere resta garantire il miglior farmaco possibile al minor prezzo, indipendentemente dalla provenienza?

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.