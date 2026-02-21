Fast & Furious sulla Tiburtina: inseguimento da film per 4 chilometri, bloccati cinque giovani

Sirene nella notte e un inseguimento a folle velocità tra le strade della periferia est. È finita in un vicolo cieco la fuga di una Volkswagen Golf con targa straniera intercettata dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma durante un servizio di controllo tra la Tiburtina e via Casal dei Pazzi.

Quattro chilometri di fuga

Tutto è iniziato quando la pattuglia ha notato l’auto a noleggio aggirarsi con atteggiamento sospetto. Alla vista dei militari, il conducente avrebbe improvvisamente accelerato, dando il via a un inseguimento lungo circa quattro chilometri.

La Golf ha sfrecciato tra incroci e strade di quartiere nel tentativo di seminare i Carabinieri, con manovre che — secondo quanto ricostruito — hanno messo a rischio la sicurezza degli altri automobilisti.

La corsa si è conclusa nei pressi di via Casal dei Pazzi, dove i militari sono riusciti a chiudere ogni via di fuga, costringendo il veicolo a fermarsi in una strada senza uscita.

Cinque giovani a bordo

All’interno dell’auto sono stati identificati cinque giovani romani, quasi tutti già noti alle forze dell’ordine nonostante la giovane età.

Il conducente, un 21enne, è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale.

Un passeggero di 26 anni è stato trovato in possesso di quattro involucri di hashish e di una somma di denaro contante: per lui è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio.

Gli altri occupanti — tra cui un minorenne di 17 anni e altri ragazzi fino ai 22 anni — sono stati identificati. La loro posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti.

Nessun ferito

L’operazione si è conclusa senza feriti né danni ai mezzi coinvolti. Un epilogo che, considerando la dinamica dell’inseguimento, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.