Ferragosto tra arte e storia: Roma apre musei e aree archeologiche per un’estate da ricordare

A Roma, il 15 agosto non sarà solo sinonimo di ombrelloni e gite fuori porta. Chi resterà in città potrà regalarsi un Ferragosto diverso, immerso nella bellezza dell’arte, della storia e della cultura.

Musei civici e aree archeologiche resteranno aperti per tutta la giornata, offrendo un itinerario che spazia dai capolavori del Rinascimento ai tesori dell’antichità, fino alle suggestioni della fotografia contemporanea.

Nei Musei Capitolini, il visitatore potrà lasciarsi conquistare dalla maestosità di sei opere d’eccezione arrivate dalla Pinacoteca di Ancona, con nomi che da soli valgono la visita: Tiziano, Lorenzo Lotto, Carlo Crivelli e Guercino. Sempre qui, le sale raccontano la storia affascinante di Maria Casimira Sobieska, regina polacca dal lungo soggiorno capitolino, mentre a Villa Caffarelli domina la scena il gigantesco “Colosso di Costantino”.

Al Museo dell’Ara Pacis, i colori saturi e poetici di Franco Fontana trasportano il pubblico in un viaggio fotografico unico, mentre il Museo di Roma a Palazzo Braschi si divide tra l’eleganza delle immagini di George Hoyningen-Huene e il mondo visionario di Yoshitaka Amano.

La Galleria d’Arte Moderna in via Crispi, invece, diventa un doppio palcoscenico: da un lato l’omaggio a Carlo Levi, dall’altro l’universo creativo di Nino Bertoletti, tra pittura e sperimentazione.

A Villa Torlonia, oltre ai tesori artistici, si apre una pagina drammatica della storia: il bunker e i rifugi antiaerei, allestiti con tecnologie immersive, rievocano i bombardamenti che colpirono Roma durante la Seconda guerra mondiale.

Il viaggio prosegue all’aria aperta: dal Parco archeologico del Celio all’Area Sacra di Largo Argentina, dai Fori Imperiali al Circo Massimo, dove la realtà aumentata del Circo Maximo Experience permette di rivivere l’antica gloria dell’arena.

Non mancano esperienze pensate per famiglie e curiosi di tutte le età: passeggiate storiche a Villa Borghese, laboratori sensoriali e approfondimenti guidati nei musei. Un’offerta ricca, gratuita per i possessori di Roma Mic Card, e con tariffe ridotte per mostre e visite speciali.

Quest’anno, dunque, Ferragosto a Roma promette più di un tuffo… ma in un mare di cultura.

