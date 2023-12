Festa dell’Immacolata, scatta il piano mobilità in vista delle ricorrenze

Cerimonie questa la parola d’ordine in occasione della ricorrenza dell’Immacolata Concezione. Domani venerdì 8 dicembre 2023, alle ore 15 Papa Francesco farà visita alla basilica di Santa Maria Maggiore per rendere omaggio all’immagine “Salus Populi Romani”, successivamente (alle 15,30 circa), si recherà in piazza Mignanelli (piazza di Spagna) per rendere omaggio alla statua dell’Immacolata.

Sotto il profilo della viabilità, previsti divieti di sosta in particolare in: piazza di Spagna; piazza Mignanelli; via Capo Le Case; via dei Due Macelli; via della Propaganda; largo del Tritone; via del Traforo; il Traforo Umberto I; via in Arcione (tra vicolo del Gallinaccio e via del Traforo); via Milano (tra il Traforo Umberto I e via Nazionale); via della Vite (tra via Mario de’ Fiori e via di Propaganda); via Frattina (tra via Mario dé Fiori e via di Propaganda); via Borgognona (tra via Mario de’ Fiori e piazza di Spagna); via dei Condotti (tra via Mario de’ Fiori e piazza di Spagna); via delle Carrozze (tra via Mario de’ Fiori e piazza di Spagna); via di San Sebastianello; via del Tritone (tra via della Stamperia e via dei Serviti); vicolo del Bottino); via della Mercede; via delle Convertite; piazza San Silvestro; via Sant’Andrea delle Fratte; largo del Nazzareno; via del Bufalo; via del Pozzetto; via Francesco Crispi (fra largo del Tritone e via Sistina); via Mario dé Fiori.

Dalle 10, previste chiusure in piazza di Spagna, piazza Mignanelli, via di Capo Le Case, via dei Due Macelli, via della Propaganda, via di San Sebastianello, vicolo del Bottino, via in Arcione (tra vicolo del Gallinaccio e via del Traforo), via della Vite (tra via Mario de’ Fiori e via di Propaganda), via Frattina (nel tratto compreso tra via Mario de’ Fiori e via di Propaganda), via Borgognona (tra via Mario de’ Fiori e piazza di Spagna), via dei Condotti (tra via Mario de’ Fiori e piazza di Spagna), via delle Carrozze (tra via Mario de’ Fiori e piazza di Spagna).

Da mezzogiorno, e sino alle 17, possibili ulteriori – temporanee – chiusure in piazza di Santa Maria Maggiore, via Milano, via del Traforo, via Mario de’ Fiori, via e largo del Tritone.

La Questura ha inoltre richiesto, sempre dalle 12, la chiusura, lungo la metro A, della stazione di piazza di Spagna (lasciando transitabili da piazza di Spagna gli accessi verso il parcheggio sotterraneo di Villa Borghese).

Per quel che riguarda il trasporto pubblico sono previste deviazioni o limitazioni per le linee 16, 51, 52, 53, 62, 63, 70, 71, 75, 80, 83, 85, 100, 160, 360, 492, 590, 649, 714, C3, FREE 1 e FREE 2.

Viaggiare gratuitamente l’8 dicembre 2023

Ricordiamo che 8 dicembre 2023 sarà la prima delle 4 giornate dove sarà consentito di viaggiare gratuitamente sull’intera rete di autobus, tram e metro di Roma, come disposto dal piano dei trasporti per le festività natalizie.

Metro A riaperta anche di sera

Dall’8 dicembre la Metro A riapre la sere e lo stop dopo le ore 21 è rinviato a dopo le feste natalizie.