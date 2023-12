Dall’8 dicembre metro A riaperta anche di sera

Finalmente arrivano buone notizie per tutti i pendolari romani: a dicembre e per tutta la durata delle festività Natalizie la Metro A tornerà a circolare anche di sera, proseguendo fino all’1.30, tutti i giorni, per dare la possibilità a romani e turisti di godere gli eventi e le feste natalizie.

I lavori di rinnovo dell’infrastruttura sulla linea metropolitana A della Capitale erano iniziati nel luglio 2022. Da Anagnina a Ottaviano, i lavori sono stati completati in 18 mesi. Ora resta la parte da Ottaviano a Battistini per completare la ristrutturazione, anche in vista del Giubileo, che sarà ultimata dopo le festività natalizie.

C’è poi un’altra buona notizia per quanto riguarda la mobilità a Roma per il mese di dicembre 2023. “Dall’8 dicembre 2023, come disposto dal piano dei trasporti per le festività natalizie, la prima delle 4 giornate che consentirà di viaggiare gratuitamente sull’ intera rete di autobus, tram e metro di Roma. Le prossime tre giornate sono previste l’11 il 18 e il 24 dicembre 2023.

Inoltre, sempre a partire dal giorno dell’Immacolata e fino all’8 gennaio 2024, saranno attivate anche le due nuove linee di bus navetta, FREE1 e FREE2, tra le stazioni Ostiense e Termini e il Centro. Entrambe saranno gratuite e in servizio dalle 9 alle 21.

Per quanto riguarda invece la mobilità privata, le ZTL diurne di Centro e Tridente saranno attive tutti i giorni dalle 6:30 alle 20, ad eccezione del 25 dicembre 2023.