Fiamme all’alba a Ponte Milvio: distrutti alcuni veicoli, evacuato un palazzo

L’alba si è tinta di rosso fuoco stamane a Ponte Milvio. Un violento incendio è divampato alle prime luci del mattino in via dei Duchi di Castro, svegliando i residenti con un boato e una densa colonna di fumo che ha avvolto l’intero isolato.

Secondo le prime ricostruzioni, erano circa le 5:30 quando le fiamme sono partite da una minicar parcheggiata lungo la strada. Nel giro di pochi minuti, il rogo si è propagato ad altri veicoli: quattro automobili e uno scooter, tutti distrutti.

Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo radiomobile e della stazione di zona, che hanno allertato immediatamente i vigili del fuoco. Le squadre antincendio sono intervenute con rapidità, riuscendo a contenere il fronte delle fiamme ed evitando che il fuoco raggiungesse ulteriori vetture o le abitazioni.

A scopo precauzionale, un intero palazzo adiacente è stato evacuato durante le operazioni di spegnimento. Fortunatamente, non si registrano feriti o intossicati, ma la paura è stata tanta.

Ora resta da chiarire l’origine dell’incendio. Al momento, le cause del rogo restano ignote. Non si esclude nessuna pista: dall’autocombustione accidentale fino al gesto doloso, anche se al momento non sono emersi elementi evidenti in tal senso.

Le indagini sono in corso, affidate ai carabinieri, che hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e stanno raccogliendo testimonianze tra i residenti.

