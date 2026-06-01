Fiamme nella notte a Fiumicino, distrutti otto furgoni Sda: indagini sulle cause del rogo

Notte di lavoro per i vigili del fuoco a Fiumicino, dove un vasto incendio ha coinvolto diversi mezzi commerciali parcheggiati all’interno di un’area aziendale.

L’allarme è scattato intorno alle 2.30 di questa notte in viale delle Arti, nella zona industriale del comune aeroportuale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ostia con una squadra operativa e un’autobotte, chiamati a fronteggiare un incendio che aveva già avvolto numerosi veicoli.

Le fiamme hanno interessato otto furgoni appartenenti alla società di logistica Sda, posteggiati all’interno di un piazzale. L’intervento dei soccorritori ha permesso di contenere il rogo ed evitare che si propagasse ad altre aree della struttura.

Non si registrano feriti né persone coinvolte. Al momento dell’incendio il piazzale era infatti privo di personale e non si è resa necessaria alcuna operazione di evacuazione.

Una volta domate le fiamme, sono iniziate le verifiche per accertare le cause che hanno provocato il rogo.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato, che ha avviato gli accertamenti di competenza e sta raccogliendo tutti gli elementi utili per ricostruire l’accaduto.

Resta ora da chiarire l’origine dell’incendio e stabilire se si sia trattato di un evento accidentale oppure di un episodio di natura dolosa.

Gli investigatori stanno valutando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nell’area e ascoltando i responsabili dell’azienda per fare piena luce sull’episodio.

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