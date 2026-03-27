Fiamme su un balcone alla Rustica: paura in via Vertunni, ma nessun ferito

Una colonna di fumo nero che si alza improvvisa tra i palazzi e richiama lo sguardo dei residenti. Attimi di tensione questa mattina nel quartiere La Rustica, dove intorno alle 12 di venerdì 27 marzo un incendio è divampato al quarto piano di una palazzina in via Achille Vertunni.

Il rogo partito dalla caldaia

Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero state innescate dal guasto di una caldaia esterna installata sul balcone. In pochi istanti il fuoco ha avvolto l’impianto, alimentandosi rapidamente e facendo temere un possibile coinvolgimento dell’interno dell’abitazione.

Il fumo denso e visibile anche a distanza ha allertato i residenti della zona, molti dei quali si sono riversati in strada preoccupati per quanto stava accadendo.

L’intervento dei soccorsi

Determinante l’arrivo tempestivo dei Vigili del Fuoco, intervenuti insieme alle forze dell’ordine.

Le squadre hanno circoscritto l’incendio in tempi rapidi, evitando che le fiamme si propagassero agli ambienti interni o agli appartamenti vicini.

Il bilancio

Fortunatamente, l’episodio non ha provocato feriti né intossicati. I danni si sono concentrati sulla caldaia e su parte degli infissi esterni, mentre al termine delle verifiche l’appartamento è stato dichiarato agibile.

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