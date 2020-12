Figliomeni (FDI): “Pasticcio Capitale su aiuti a concessionari di palestre scolastiche”

“Nonostante le tante parole di circostanza e le varie sedute di commissione, sia comunale che municipali, a seguito della votazione notturna della variazione di bilancio è risultata evidente la volontà politica dell’Amministrazione a guida grillina e di quelle municipali governate dalla sinistra volta a non aiutare i concessionari delle palestre scolastiche e conseguentemente gli utenti e le famiglie. La giunta Raggi, oltre alla responsabilità di aver portato la proposta di delibera in aula l’ultimo giorno utile, è stata totalmente passiva non stanziando in bilancio alcuna somma, né prima né dopo con apposito emendamento, e lo stesso hanno fatto gli esponenti dei municipi che, avendo presentato tardivamente i loro documenti scrivendoli pure male, sono stati dichiarati inammissibili.”

Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.

L’ennesima presa in giro delle Amministrazioni rosso – gialle che di fatto stanno decretando la morte dello sport di base. Come Fratelli d’Italia abbiamo anche presentato un ordine del giorno perché riteniamo che, specie in questo periodo di emergenza sanitaria, l’attività motoria contribuisce sensibilmente a migliorare la salute e quindi auspichiamo che anche le altre forze politiche si attivino con ogni mezzo per annullare i canoni di concessione e prorogare le concessioni in essere per almeno un anno al fine di aiutare concretamente le associazioni sportive”.