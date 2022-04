Finali FIPAV Roma: Etruria Volley (U19M) e Seven Volley (U18F) i primi campioni del 2021-22

Etruria Volley e Seven Volley sono le due assolute protagoniste di questa prima domenica di grande pallavolo giovanile. La formazione che unisce in un unico progetto le società Tuscania e Civitavecchia ha conquistato il titolo dell’Under 19 grazie al successo per 3-0 su Pallavolo Cinecittà, mentre la Seven Volley Roma – il consorzio che unisce diverse realtà del VII Municipio capitolino, Roma Centro, Volley & Sport, Appio Roma, Terzo Millennio, Millennium, Deledda, Duca D’Aosta Maxisport e La biglia – ha avuto la meglio della Poolstars nella finalissima dell’Under 18 femminile dopo ben 5 set. Sul terzo gradino del podio sono salite l’SCK Santa Monica Cali nel maschile e la Roma7 nel femminile, battendo rispettivamente (entrambe al tie-break) l’Appio Roma e il Talete.

U18F – Sui due campi del centro sportivo Elis, le due finali dell’Under 18 femminile sono state all’insegna dello spettacolo. Due gare avvincenti, terminate con il punteggio di 3-2. Nella sfida per il titolo territoriale, la squadra allenata da Longordo ha vinto agevolmente il primo set, poi ha subito la rimonta delle ragazze di Mola (vincenti nel secondo e nel terzo set), per poi offrire una prova di grande orgoglio portando prima la gara in parità e successivamente vincendo di forza l’ultimo parziale con il punteggio di 8-15. È stata eletta migliore in campo della partita la giocatrice del Seven Volley Chiara Palumbo. Nella finalina per il terzo posto l’andamento è stato simile: la Roma7 ha vinto ai vantaggi il primo parziale, poi il Talete ha mostrato tutta la sua qualità nel secondo e nel terzo set, mollando però la presa negli altri due parziali; il quinto è stato un dominio assoluto della squadra di Sarnataro, che ha lasciato le avversarie a 2 grazie a un grande break al servizio.

U19M – Senza storia – al netto di un terzo set al cardiopalma, concluso ai vantaggi – la finale dell’Under 19 maschile. L’Etruria Volley Tuscania di coach Perez Moreno ha battuto 3-0 Pallavolo Cinecittà, alzando al cielo la coppa e scrivendo la parola fine su un campionato territoriale di alto livello. La qualità dei biancoblu ha fatto la differenza soprattutto nei primi due parziali, conclusi 11-25 e 20-25. L’opposto del Tuscania Claudio Borzacconi è stato scelto dalla Commissione come MVP dell’incontro. Avvincente e senza esclusione di colpi la finalina per il bronzo, al termine della quale hanno festeggiato i ragazzi dell’Sck Santa Monica Cali: Grandi e compagni, dopo oltre 2 ore e mezza di gioco, hanno superato 3-2 l’Appio Roma di Calcagnini, chiudendo la contesa al quinto set sul 15-8.

Hanno arbitrato le finali – ospitate dalle società ELIS SSDRL e ASD Scuola Sportiva SAFI ELIS e trasmesse in diretta sul canale YouTube della FIPAV Roma – gli ufficiali di gara D’Anella, Almanza, Bucciero, Nocerino, Galletti e Prinzi. A premiare le squadre (che sono tutte e otto qualificate per la fase di Eccellenza regionale FIPAV Lazio) è stato il presidente del Comitato Territoriale FIPAV Roma, Claudio Martinelli: “Bentornati in palestra – ha detto, rivolgendosi agli atleti, ai dirigenti e ai genitori presenti – grazie per essere qui dopo due anni difficilissimi per tutti. Siete l’esempio che la nostra pallavolo è viva più che mai e che sarà protagonista di una primavera di grandi appuntamenti”. Oltre alla finale scudetto dell’Under 16 femminile, che si giocherà nella Capitale dal 31 maggio al 5 giugno, dal 19 al 22 maggio si terrà a Guidonia il torneo di qualificazione dell’Europeo U22 (in campo gli azzurri campioni del mondo U21), mentre al Foro Italico (dal 7 al 19 giugno) andrà in scena il Mondiale di Beach Volley.

UNDER 18 FEMMINILE

FINALE 1-2 POSTO: POOLSTARS VOLLEY – SEVEN VOLLEY ROMA 2-3 (18-25, 25-17, 25-17, 22-25, 8-15)

POOLSTARS VOLLEY: Barbieri, Bartolomei, Braga, Culotta, Gardoni, Giustini, Guelfi, Luwa, Manganaro, Au. Marra, Mollicone, Pianigiani, Spaccazocchi, Zileri. All. Mola. Vice All. An. Marr. Dirigente: Giacobbo.

SEVEN VOLLEY ROMA: Casalini, R. Cusina, E. Cusina, Guglielmi, Curti, Maramao, Palumbo, Sallusti, Pasqualoni, Porceddu, Vannuzzi, Gherardini, Innocenzi. All. Longordo. Vice All. Ricottini. Dirigente: Vio

ARBITRI: D’Anella, Almanza, Bucciero

MVP: Chiara Palumbo (Seven Volley Roma)

FINALE 3-4 POSTO: POL. DIL. TALETE – POL. ROMA7 VOLLEY 2-3 (28-30, 25-19, 25-22, 17-25, 2-15)

POL. DIL. TALETE: Borelli, Carloni, Chiapparelli, D’Annibale, D’Attilia, La Pera, Labate, Lastoria, Leardini, Materia, Mearelli, Ridi, Volpini. All. Catalano. Dirigente: Dascola.

POL. ROMA7 VOLLEY: Bartucca, Chiriac, Coletti, Delli Carri, Di Lembo, Di Pietro, Ferretti, Francucci, Macrì, Picca, S. Piergallini, Sonaglia, Stirpe, Verdiglione. All. Sarnataro. Vice All. Di Lembo. Dirigente: W. Piergallini.

ARBITRI: Nocerino, Galletti, Prinzi

CLASSIFICA FINALE U18F FIPAV ROMA

1.SEVEN VOLLEY ROMA

2.POOLSTARS VOLLEY

3.ROMA7 VOLLEY

4.DIL. TALETE

UNDER 19 MASCHILE

FINALE 1-2 POSTO: PALL. CINECITTÀ – ETRURIA VOLLEY TUSCANIA 0-3 (11-25, 20-25, 28-25)

PALL. CINECITTÀ: Cotoros, Iatcu, Spada, Sassano, Baccani, Raso, Montanari, Organtini, Raso, Fratini, Valoroso, Brillanti. All. Giovedi. Vice All. Lucci. Dirigente: Valle

ETRURIA VOLLEY TUSCANIA: Baglioni, Borzacconi, Cipolloni Save, Fiorentini, Mellini, Quadraroli, Ranalli, Rovetto, Sandu, Vassallo. All. Perez Moreno. Vice All. Sansolini. Dirigente: Cipolloni

ARBITRI: Bucciero, D’Anella, Almanza

MVP: Claudio Borzacconi (Etruria Volley Tuscania)

FINALE 3-4 POSTO: APPIO ROMA – SCK SANTA MONICA CALI 2-3 (19-25, 25-18, 20-25, 25-23, 8-15)

APPIO ROMA: Battisti, Caruso, Cipollini, Da Corte, Della Ripa, Femia, Ferrero, Finaldi, Foti, Fronti, Mezzetti, Pulidori, Rinaldi, F. Rossini. All. Calcagnini. Vice All. Pistilli. Dirigente: M. Rossini

SCK SANTA MONICA CALI: V. Agostinelli, Altese, Azara, Fedeli, Grandi, Iacocagni, Liburdi, Lupo, Mariani, Masciola, Rao, Sagrazzini. All. Saltimbanco. Vice All. Folco. Dirigente: E. Agostinelli

ARBITRI: Prinzi, Galletti, Nocerino

CLASSIFICA FINALE U19M FIPAV ROMA

1.ETRURIA VOLLEY TUSCANIA

2.CINECITTÀ

3.SCK SANTA MONICA CALI

4.APPIO ROMA

Aldo Zaino 11 aprile 2022

Foto di Morris Paganotti