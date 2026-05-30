Finto lusso dall’Esquilino a Guidonia, maxi blitz della Finanza: sequestrate 10mila scarpe “Hermès”

Un asse commerciale sommerso che collegava i banchi di vendita del centro cittadino ai capannoni della provincia, alimentando il mercato parallelo del falso d’autore a danno dei marchi più prestigiosi della moda internazionale.

I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma hanno portato a termine un imponente sequestro di calzature contraffatte nel quadrante nord-est della movida e del commercio capitolino, individuando un hub logistico clandestino stipato con migliaia di riproduzioni illegali recanti la firma di una celebre maison del lusso parigina.

L’operazione economico-giudiziaria ha inferto un durissimo colpo alla filiera della contraffazione, portando al sigillo giudiziario di ben 10.488 paia di scarpe interamente marchiate con il logo falsificato del brand Hermès.

Il primo tassello all’Esquilino e la pista logistica

Le indagini che hanno permesso di mappare l’intera rete di approvvigionamento e smistamento della merce illegale hanno preso le mosse dai quotidiani controlli sul territorio eseguiti dai finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Roma.

I “baschi verdi”, nel corso di un’ispezione mirata all’interno di un esercizio commerciale nel cuore del quartiere Esquilino, hanno notato sugli scaffali la presenza di articoli di calzoleria di lusso offerti a prezzi del tutto fuori mercato.

L’esame visivo e strutturale dei prodotti ha confermato i sospetti dei militari, rivelando imperfezioni geometriche e difformità nei materiali rispetto ai rigidi standard della casa madre.

Da quel momento sono scattati accertamenti investigativi più profondi, supportati dal pedinamento dei veicoli commerciali e dal tracciamento delle bolle di consegna e dei flussi logistici della ditta.

Il deposito a Guidonia e la denuncia a Piazzale Clodio

Il filo rosso della fornitura ha condotto gli specialisti della Finanza fuori dal perimetro urbano, fino a un capannone industriale situato nel comune di Guidonia Montecelio.

All’interno del deposito, perquisito d’urgenza su disposizione dei magistrati, era stato organizzato il centro nevralgico di stoccaggio della merce prima del definitivo confezionamento e della successiva immissione sul mercato al dettaglio.

Le calzature erano pronte per essere distribuite in vista dello shopping stagionale. Secondo le stime tecniche ed economiche fornite dagli inquirenti, la vendita al pubblico dei lotti sequestrati avrebbe fruttato introiti diretti per circa 50mila euro ai gestori del circuito.

Il dato più rilevante riguarda però il danno patrimoniale e di immagine inferto alla maison Hermès, calcolato in oltre 8 milioni di euro qualora i prodotti fossero stati scambiati per originali.

Il legale rappresentante della società di distribuzione, risultato collegato sia alla vetrina dell’Esquilino sia allo stabilimento della provincia, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Roma.

Dovrà rispondere dei reati di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.

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