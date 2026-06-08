Fiumicino, il “pendolare del furto” arrivato da Bucarest solo per svaligiare i Duty Free: fermato con 3.500 euro di profumi

Un volo di sola andata da Bucarest a Roma, poche ore da trascorrere all’interno dell’area transito dell’aeroporto internazionale “Leonardo da Vinci” e un biglietto di ritorno già in tasca per la stessa sera.

Non per turismo, né per motivi di lavoro, ma per mettere a segno un piano di razzie seriali tra le corsie dei negozi di lusso dello scalo romano.

Un vero e proprio “scalo tecnico del furto” stroncato in flagrante dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno intercettato e bloccato il trasfuga internazionale a ridosso dei gate d’imbarco.

L’operazione, condotta dagli specialisti del Gruppo di Fiumicino nell’ambito dei quotidiani servizi di vigilanza interna allo scalo, è scattata quando i militari hanno notato i movimenti sospetti dell’uomo nei pressi dei grandi store dell’area partenze.

Il passeggero è stato fermato e controllato proprio mentre, con passo svelto, cercava di dirigersi verso il Terminal per l’imbarco portando con sé un voluminoso bagaglio a mano.

Il tesoro nascosto nel trolley: decine di boccette di marca

I sospetti dei finanzieri hanno trovato immediata conferma non appena è stato aperto il bagaglio.

Nascosto all’interno del trolley, l’uomo custodiva un vero e proprio market abusivo della cosmesi d’alto bordo: decine di confezioni di profumi blindati di marchi prestigiosi, ancora sigillate, sottratte poco prima dagli scaffali dei punti vendita Duty Free eludendo i sistemi di sorveglianza.

Il valore complessivo della merce sequestrata sfiora i 3.500 euro. Gli immediati riscontri incrociati eseguiti dalle Fiamme Gialle sulle liste d’imbarco e sulle tabelle orarie dei voli hanno permesso di ricostruire la singolare trasferta del viaggiatore.

L’uomo era sbarcato a Fiumicino con l’unico e deliberato scopo di saccheggiare i negozi dello scalo per poi rientrare in Romania con la refurtiva da piazzare sul mercato nero, sfruttando la rapidità dei collegamenti aerei continentali.

Merce restituita e denuncia a Civitavecchia

Tutte le confezioni di profumo recuperate all’interno della valigia sono state restituite ai responsabili delle attività commerciali danneggiate prima che il danno economico venisse contabilizzato.

Il passeggero, invece, è stato scortato presso gli uffici dello scalo dove è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici di rito.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato deferito a piede libero alla Procura della Repubblica di Civitavecchia: dovrà rispondere davanti ai magistrati dell’ipotesi di reato di furto aggravato.

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