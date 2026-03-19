Fiumicino tra i giganti: 7° miglior aeroporto al mondo ai World Airport Awards 2026

Fiumicino continua a volare alto. E lo fa senza perdere quota, anzi consolidando la propria posizione tra i giganti del trasporto aereo mondiale.

Per il secondo anno consecutivo, lo scalo romano Aeroporto Leonardo da Vinci entra nella top ten globale dei World Airport Awards, conquistando il 7° posto nella classifica 2026 stilata da Skytrax.

Un risultato che non è solo un riconoscimento, ma la conferma di una crescita costante, che trasforma Fiumicino in un punto di riferimento per tutto il Sud Europa.

Il verdetto dei passeggeri

La classifica nasce da un’indagine internazionale che ha coinvolto viaggiatori di oltre 100 nazionalità, chiamati a valutare l’esperienza aeroportuale in ogni sua fase: dall’arrivo ai controlli, fino all’imbarco.

E proprio qui Fiumicino ha fatto la differenza. Non solo infrastrutture, ma qualità percepita, servizi e fluidità del viaggio. Un mix che ha permesso allo scalo gestito da Aeroporti di Roma di competere con i colossi asiatici e mediorientali.

Tra shopping, cibo e tecnologia

A spingere Roma nella classifica mondiale sono stati soprattutto tre elementi chiave.

Il primo è l’offerta commerciale: negozi curati e una ristorazione che punta sull’eccellenza del Made in Italy, trasformando l’attesa in un’esperienza.

Il secondo riguarda i controlli di sicurezza, sempre più rapidi ed efficienti, capaci di ridurre uno dei momenti più stressanti per i passeggeri.

Infine, la componente tecnologica: sistemi digitali avanzati e soluzioni biometriche che rendono più fluido il passaggio in aeroporto, migliorando tempi e comfort.

Un hub che cresce

Secondo Edward Plaisted, il risultato dimostra la capacità di Fiumicino di mantenere standard elevati nel tempo, rafforzando il proprio ruolo sulla scena internazionale.

Un traguardo che assume ancora più valore se si considera il contesto: la classifica è tradizionalmente dominata da aeroporti come Singapore o Doha, simboli di innovazione e investimenti massicci.

La porta della Capitale

Il piazzamento tra i migliori al mondo conferma Fiumicino come principale porta d’ingresso verso Roma e l’Italia, proprio mentre la città si prepara ad affrontare grandi sfide legate ai flussi turistici e agli eventi internazionali.

Un risultato che racconta una trasformazione silenziosa ma concreta: quella di un aeroporto che non è più solo un luogo di passaggio, ma parte integrante dell’esperienza di viaggio.

E che, anno dopo anno, continua a scalare la classifica globale senza perdere la rotta.

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