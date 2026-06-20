Follia nella movida a San Lorenzo: chiede una sigaretta e rapina due giovani a schiaffi, nei guai un 17enne

Un banale pretesto per attaccare bottone, degenerato in pochi istanti in un’aggressione fisica per un bottino di pochissimi euro.

Notte di tensione nel cuore del quartiere San Lorenzo, uno dei fulcri della movida universitaria romana, dove un ragazzo di 17 anni è stato fermato dai Carabinieri con la pesante accusa di rapina.

I fatti si sono consumati poco dopo le 2:00 di notte. Due giovani di 22 e 20 anni stavano passeggiando tra le vie del quartiere quando sono stati avvicinati dal minore. Il diciassettenne, con fare apparentemente innocuo, ha chiesto loro una sigaretta.

Non appena uno dei due ragazzi ha estratto il pacchetto, il minore ha cambiato repentinamente atteggiamento: si è avventato contro i due e, per impossessarsi con la forza dell’intero pacchetto di sigarette, ha sferrato un violento schiaffo in pieno volto al ventiduenne, dileguandosi subito dopo a piedi per le strade limitrofe.

L’identikit ai Carabinieri e il blitz in via dei Sabelli

Sotto shock per l’ingiustificata violenza, le due vittime si sono messe alla ricerca di aiuto. Pochi minuti dopo, in via dei Sabelli, i due hanno incrociato una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo, in quel momento impegnati in un dispositivo straordinario di controllo del territorio finalizzato proprio a garantire la sicurezza nelle aree più affollate della movida notturna.

I militari dell’Arma hanno immediatamente raccolto la denuncia dei due giovani e acquisito un identikit dettagliato dell’aggressore (vestiti, taglio di capelli e corporatura).

È scattata così una battuta di caccia all’uomo nel perimetro del quartiere: nel giro di pochissimo tempo, le gazzelle sono riuscite a intercettare e bloccare il fuggiasco a brevissima distanza dal luogo della rapina.

Denunciato uno studente minorenne

Una volta condotto in caserma, l’aggressore è stato identificato: si tratta di un ragazzo romano di 17 anni, studente e fino a ieri completamente incensurato.

Nonostante lo schiaffo ricevuto e la forte contusione al viso, il ventiduenne colpito ha rifiutato l’intervento sul posto del personale sanitario del 118, preferendo non recarsi al pronto soccorso.

Al termine degli accertamenti di rito e dopo aver informato la magistratura competente, i Carabinieri hanno deferito il diciassettenne in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma.

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