Follia nella notte all’Appio Latino: aggredisce la moglie a martellate e si scaglia contro la Polizia

Ha prima cercato di colpire a morte la moglie tra le mura di casa con un attrezzo da cantiere e poi, accecato dalla rabbia, ha riversato la propria furia contro le forze dell’ordine, devastando l’auto di servizio prima di essere bloccato.

Un risveglio drammatico quello vissuto dagli abitanti di via Monte Albino, nel cuore del quartiere Appio Latino, teatro di una notte di puro panico culminata con l’arresto di un cittadino romano di 34 anni.

Sullo sfondo, l’ennesima storia di violenza domestica che solo per una manciata di centimetri non si è trasformata in tragedia. L’uomo si trova ora dietro le sbarre con un faldone di accuse pesantissime: tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, danneggiamento aggravato dei beni dello Stato, oltre a resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

La spirale di follia ha iniziato a materializzarsi intorno alle 3:00 della notte di giovedì 11 giugno. A far scattare la macchina dei soccorsi è stata la telefonata disperata al numero unico di emergenza 112 da parte della vittima, una ventinovenne romana, che denunciava di essere appena sopravvissuta all’assalto del coniuge.

Quando le pattuglie del commissariato Appio Nuovo sono piombate sul posto a sirene spiegate, hanno trovato la ragazza sul marciapiede, insanguinata, sotto shock ma lucida abbastanza da consegnare agli agenti la prova del reato: un pesante martello da carpentiere che era riuscita miracolosamente a strappare dalle mani del compagno durante la colluttazione in casa.

Alle sue spalle, però, il trentaquattrenne continuava a inseguirla, urlando minacce di morte incurante della presenza delle divise.

L’Assalto alla Pattuglia

La presenza dei lampeggianti della Polizia, anziché ricondurre l’aggressore alla calma, ha finito per esasperarne la condotta violenta, trasformando la strada in un ring.

L’uomo si è avventato contro la vettura della Polizia, colpendola ripetutamente con una sequenza ravvicinata di calci e pugni fino a mandare in frantumi il finestrino laterale posteriore.

In un crescendo di aggressività, il trentaquattrenne ha poi rivolto pesanti minacce ai poliziotti e, nel tentativo di sottrarsi all’arresto, ha sferrato un violento calcio che ha colpito un agente al gomito.

I Soccorsi e il Trasferimento a Rebibbia

Mentre i poliziotti faticavano non poco a immobilizzare il trentaquattrenne, sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 per prestare le prime cure alla ventinovenne, che perdeva copiosamente sangue dal cuoio capelluto a causa dei colpi ricevuti all’interno dell’appartamento.

Una volta blindato l’aggressore, anche per lui si è reso necessario il trasporto in ospedale, al San Giovanni, a causa delle lesioni riportate nel tentativo selvaggio di divincolarsi e infrangere i cristalli della volante. La vittima è stata invece trasferita d’urgenza al Policlinico Umberto I per i traumi riportati alla testa.

Mentre gli investigatori provvedevano a mettere sotto sequestro il martello da carpentiere, per il trentaquattrenne sono scattate le manette ai polsi: terminate le cure mediche, l’uomo è stato scortato direttamente alla casa circondariale di Roma Rebibbia, dove resta a disposizione dei magistrati della Procura capitolina in attesa dell’udienza di convalida. Per l’agente ferito nel parapiglia la prognosi è di quattro giorni.

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