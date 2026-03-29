Follia sul bus 444 a San Basilio: 39enne accoltellato con cinque fendenti

Un sabato notte di terrore per i passeggeri della linea ATAC 444. Erano circa le 23:45 di ieri, 28 marzo 2026, quando in viale del Casale di San Basilio un diverbio per motivi definiti “futili” è sfociato in un’aggressione brutale.

Un uomo di 39 anni è stato raggiunto da ben cinque coltellate sferrate da un altro passeggero davanti agli occhi attoniti dei presenti.

Il blitz dei Carabinieri e il sequestro dell’arma

L’intervento tempestivo dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma ha evitato il peggio. I militari, allertati dalle chiamate d’emergenza, hanno intercettato l’autobus e bloccato l’aggressore, un cittadino filippino di 33 anni, incensurato fino a ieri sera.

L’uomo è stato trovato ancora con l’arma bianca in pugno, immediatamente sequestrata per i rilievi tecnici.

Vittima in codice rosso

Il 39enne ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza al Policlinico Umberto I. Nonostante la gravità delle lesioni (cinque i fendenti andati a segno), i medici hanno riferito che l’uomo, pur restando in codice rosso, non sarebbe attualmente in pericolo di vita.

L’accusa: tentato omicidio

Per il 33enne sono scattate le manette con la pesantissima accusa di tentato omicidio. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Regina Coeli in attesa dell’udienza di convalida.

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