Fondazione Sportcity e Università Europea di Roma insieme per lo sport

Un’altra prestigiosa istituzione culturale entra nella grande famiglia della Fondazione SportCity. E’ stato siglato oggi dal Presidente Fabio Pagliara e dal Rettore dell’Università Europea di Roma, Prof. P. Pedro Barrajon LC, un accordo che ha come obiettivo quello di realizzare percorsi sportivi e culturali in grado di impattare sul benessere delle città e sulla qualità di vita dei cittadini.

Nello specifico, sarà sviluppato un progetto culturale di comune interesse, con l’impiego di rispettive risorse, attraverso l’attivazione di un Master e di altri corsi di perfezionamento e di alta formazione permanente, nei settori dello sport, turismo e innovazione.

La Fondazione e l’Università Europea di Roma, dunque, lavoreranno insieme per promuovere e diffondere la cultura delle sport city, un tema sempre più attuale che viene affrontato con decisione in molte nazioni europee.

“Come Fondazione siamo davvero contenti di poter costruire opportunità per i giovani insieme ad una così prestigiosa eccellenza della cultura europea – dichiara il Presidente Pagliara -. Dopo la firma inizia la fase operativa e siamo già pronti per realizzare iniziative concrete per la diffusione della cultura dello sport, del turismo sostenibile e del benessere dei cittadini”.