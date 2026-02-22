Frana sulla via Polense: strada interrotta al km 36, traffico deviato verso Roma

Paura e disagi alla viabilità nel territorio di Poli, dove un movimento franoso ha colpito la via Polense, rendendo il tratto stradale completamente impraticabile.

Lo smottamento di fango e detriti si è verificato all’altezza del chilometro 36+600, un’arteria vitale per il collegamento tra il piccolo comune della provincia e la Capitale.

L’intervento dei soccorsi

Sul luogo del cedimento sono intervenute tempestivamente le squadre operative dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri della stazione locale.

I soccorritori hanno lavorato intensamente per diverse ore per rimuovere i detriti che hanno invaso la carreggiata e per verificare la stabilità del versante collinare, procedendo alla messa in sicurezza dell’intera area colpita.

Viabilità e percorsi alternativi

Fortunatamente, nonostante l’entità dello smottamento, nessuna famiglia è rimasta isolata. La rete stradale della zona permette infatti di aggirare l’interruzione grazie a percorsi secondari.

Per chi deve raggiungere la Capitale o muoversi in direzione Roma, le autorità hanno predisposto il seguente itinerario alternativo:

Percorrere via Tivoli ;

Proseguire fino all’immissione su via del Torrione per riprendere il normale flusso veicolare.

Monitoraggio del territorio

Resta alta l’attenzione sulla tenuta del suolo nel quadrante, già messo alla prova dalle recenti condizioni meteorologiche.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.