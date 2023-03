Freedom Amaneil e Sara Carnicelli vincono la Vola Ciampino 2023

Grande successo di pubblico e di concorrenti domenica 12 marzo alla Vola Ciampino,

gara competitiva su strada di km 10,0, organizzata dall’ A.S.D. Runners Ciampino, e dalla Presidente Angela De Lucia che ha proseguito una tradizione che va avanti dal 1998, quando fu proposta per la prima volta dall’ex Presidente Ranieri Carenza, oggi consigliere comunale e presente all’evento assieme all’attuale sindaca Emanuela Coletta e a tutti gli altri Amministratori.

Come nelle precedenti edizioni, la manifestazione sportiva è stata ben organizzata in tutto: accoglienza, servizio d’ordine arrivo e partenza, ristori, premiazioni. La gara ha acquistato maggior valore da quando è stato cambiato il punto di partenza e arrivo nel viale J.F. Kennedy; la modifica facilita un maggiore scorrimento degli atleti alla partenza e offre al pubblico, una più comoda concentrazione, e consente di gustare al meglio la volata finale della gara.

Alla manifestazione sportiva hanno partecipato oltre 1.900 concorrenti 600 per la corsa stracittadina e 1.300 per quella competitiva. La Vola Ciampino è una gara podistica a carattere internazionale di corsa su strada di 10 km.

Come da programma la stracittadina di 2,2 km è partita alle 9.30, la prima strada ad essere invasa con centinaia di ragazzi in t-shirt di colore rosso è stata viale J.F. Kennedy, e poi le altre strade limitrofe.

La competitiva alle ore 10,15 sempre con punto di partenza ed arrivo in viale Kennedy si è articolata lungo le seguenti strade: Viale Y.F. Kennedy all’altezza del n. civico 35, ponti di Morena, viale del Lavoro, via Quattro Novembre, Piazza della Pace, viale di Marino, via dei Laghi, via Fontane dei Monaci, via Cuneo, via dell’Ospedaletto, via dei Laghi, via Mure dei Francesi, via Principessa Pignatelli, via Col di Lana, via XXIV Maggio, ponti di Morena, via Reverberi, viale J.F. Kennedy 35 (arrivo).

La Vola Ciampino contribuisce al progetto di portare lo sguardo dei turisti oltre Roma e si impegna in ogni edizione a far divenire la città “la porta di accesso” verso le bellezze dei Castelli Romani.

Come nei precedenti eventi Gianni Marchetti speaker della manifestazione ha aggiornato il pubblico del passaggio degli atleti a partire dal 5 km e via vai fino all’arrivo.

Ordine di arrivo della non competitiva: per gli uomini il più veloce Andrea Tocci, seguito da

Samuel Avella, e per il terzo posto Federico Pierantoni. Donne: vince Elena Vallone, al secondo posto si è classificata Silvia Serenella seguita da Sofia Di Giulio. Unica scuola premiata l’Istituto Maria Immacolata.

Competitiva uomini: vince Freedom Amaniel (X – Solid Sport Lab ASD) con il tempo di 30’28”. Al secondo posto Daniel Battaglia ASD Ciampino (31’43”), terzo Pasquale Roberto Rutigliano (Bitonto Runners, 32’01”)

Competitiva donne: prima Sara Carnicelli ASD Atletica Vaticana (36’16”) seconda Paola Salvatori US Roma (36’40”), terza Paola Patta Podistica Solidarietà (37’15”)

Premiate anche le Società con il maggior numero di atleti partecipanti: GSBRrun con 79

atleti, LBM 77, Podistica Solidarietà 76.