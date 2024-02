Frosinone-Roma: Si rivede N’Dicka, pronto El Shaarawy titolare

Frosinone-Roma, torna la 25ª giornata di Serie A 2023/24, il match si giocherà allo stadio Stirpe di Frosinone Domenica 18 Febbraio 2024, con calcio d’inizio alle ore 18:00. Al derby regionale i giallorossi arrivano dopo il pareggio contro il Feyenoord nell’andata degli spareggi di Europa League.

Frosinone-Roma, le ultime pre match:

Mr.Daniele De Rossi pronto ad effettuare diversi cambi dei giocatori, dopo la trasferta di Rotterdam. Angelino è pronto a riprendersi la corsia sinistra al posto di Spinazzola, a destra Karsdorp. Mancini confermato, ballottaggio Llorente-Huijsen al suo fianco, con l’olandese leggermanti avanti. In mezzo al campo torna dal 1’ Cristante al posto di Bove, insieme a Paredes e Pellegrini. In attacco c’è Lukaku in gol contro gli olandesi, insieme a Dybala ed El Shaarawy. In porta torna Rui Patricio, anche se Svilar spera nel sorpasso. Torna a disposizione N’Dicka.

L’ex Di Francesco si affida a Kaio Jorge, Harroui e Soule in attacco. In porta ci sarà Turati, chiavi del centrocampo affidate all’ex giallorosso Mazzitelli.

Frosinone-Roma, le probabili formazioni:

Frosinone (4-3-3): Turati; Gelli, Monterisi, Okoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soule, Kaio Jorge, Harroui. All.: Di Francesco

Roma (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angelino; Paredes, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All.: De Rossi

Frosinone-Roma, dove vedere la partita:

La partita fra Frosinone e Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn.

