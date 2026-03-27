Venerdì 27 marzo 2026 ore 17 la Biblioteca Guglielmo Marconi ospita la presentazione del libro Fuga dall’Impero ovvero Il paradosso di Parmenide di Toni Maraini (Edizioni di Atlantide, 2025).

Fuga dall’Impero, pubblicato nel 2004, viene proposto in una nuova edizione rivista dall’autrice.

In dialogo con Toni Maraini, Simone Caltabellota, editore, e Luca Liverani, giornalista.

Modera Alma Daddario.

Letture di Cloris Brosca.

In un prossimo futuro dove la tecnologia governa ogni aspetto della vita e la conoscenza è al servizio del Potere, l’antropologo Robert Osborne viene inviato in missione tra una tribù di nativi confinati nel sud di uno Stato africano trasformato in Riserva. Robert però è anche un fuggiasco, alla ricerca della libertà e della speranza in un mondo nuovamente reale, valori per i quali un gruppo di scienziati ribelli combatte nascosto in laboratori-oasi costruiti sotto la sabbia del deserto. Intanto la tensione tra l’Impero e la Riserva è alle stelle, e quando l’insurrezione esplode l’idea di una vita diversa e più giusta riprende a diffondersi tra le persone … Fuga dall’Impero esplora e anticipa l’attrito contemporaneo tra progresso tecnologico e libertà, controllo e verità.

Romanzo di formazione e di ribellione, questo libro visionario che coniuga brillantemente immaginazione, scienza e geopolitica futura si iscrive idealmente nella scia dei grandi racconti desertici e insurrezionali della fantascienza – da Dune in poi – ma ne rovescia l’asse, spostando il cuore della narrazione sul piano etico, civile e spirituale. Perché gli Imperi, prima o poi, crollano. E tocca a chi sopravvive costruire un nuovo e migliore futuro.

Toni Maraini, nome d’arte di Antonella Maraini, è nata a Tokyo nel 1941 e vive e lavora a Roma. Scrittrice, storica dell’arte e studiosa del Maghreb, ha pubblicato numerosi libri tra cui in Italia Anno 1424, Ultimo tè a Marrakesh, Le porte del vento (Poesie 1995-2002), Poema d’Oriente (Premio Donna Città di Roma 2001), Ballando con Averroè e La lettera da Benares (Premio Mondello 2007).