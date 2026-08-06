Fumi tossici e veleni sotterranei sulla Laurentina: blitz della Commissione Ecomafie nel sito dell’incendio

A dieci giorni dalle fiamme, la terra continua a bruciare e a sprigionare veleni nel sottosuolo della Capitale. Questa mattina una delegazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle Ecomafie ha effettuato un sopralluogo d’urgenza lungo via Laurentina, all’altezza del civico 998, teatro di un vasto rogo divampato lo scorso 26 luglio che sta tenendo in ansia migliaia di residenti per le persistenti ed esalazioni tossiche.

Gli esponenti politici hanno potuto varcare i sigilli dell’area – attualmente sotto sequestro giudiziario – grazie a un permesso speciale accordato dalla Procura della Repubblica di Roma, toccando con mano la gravità dell’emergenza ambientale che interessa il Municipio IX.

Rifiuti stratificati e combustione sotterranea

La ricognizione ha confermato i timori avanzati a più riprese dai Comitati di quartiere: sotto la cenere non giace una semplice ferita boschiva, ma una vera e propria discarica abusiva sommersa.

«Ci siamo trovati davanti una situazione che impone interventi tempestivi a tutela della salute pubblica e dell’ambiente», ha dichiarato ad alzo zero il presidente della Commissione Ecomafie, Jacopo Morrone (Lega). «Quello che inizialmente si presentava come un incendio boschivo ha portato alla luce la presenza di rifiuti interrati e visibilmente stratificati, che stanno alimentando una combustione sotterranea. Le numerose fumarole, unitamente ai fumi e agli odori persistenti, rendono l’aria della zona oggetto di accertamento difficilmente respirabile».

Caccia ai responsabili e vertice istituzionale

Il focus degli inquirenti e della commissione è ora concentrato sulla bonifica immediata del sito e sull’individuazione della matrice dei materiali andati a fuoco, per accertare la presenza di eco-reati legati al traffico illegale di scarti speciali.

«Al momento è prioritario interrompere la combustione e accertare la natura dei materiali coinvolti nel rogo, verificare eventuali responsabilità e l’esistenza di attività illecite di gestione dei rifiuti, nonché garantire ai cittadini risposte certe e trasparenti», ha scandito Morrone. «La commissione continuerà a seguire con la massima attenzione questa vicenda che, allo stato, presenta elementi di particolare gravità, lavorando in piena sinergia con tutti i livelli istituzionali competenti».

Al sopralluogo ha preso parte un tavolo interforze e multisettore composto dai senatori Simona Petrucci e Andrea De Priamo (FdI), dai deputati Stefano Vaccari e Marco Simiani (Pd-Idp), insieme ai vertici dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Locale di Roma Capitale, dei Vigili del Fuoco e ai tecnici regionali di Arpa Lazio, chiamati a monitorare costantemente la qualità dell’aria nella zona.

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