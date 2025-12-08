Garbatella, due ragazzi tentano il furto di un’auto del car sharing: denunciati dai Carabinieri

Nella notte scorsa, due giovani di 18 e 19 anni sono stati sorpresi dai Carabinieri della Stazione Roma Garbatella mentre tentavano di rubare un’auto del car sharing parcheggiata regolarmente in largo Angelo Fochetti.

Alla vista della pattuglia in transito, i ragazzi hanno cercato di darsi alla fuga, ma i militari li hanno rapidamente raggiunti e bloccati dopo una breve corsa.

Dopo l’identificazione, i due sono stati denunciati a piede libero per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale, mettendo fine alla loro azione prima che potesse concretizzarsi.

