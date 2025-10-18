Garbatella, l’aperitivo finisce nel caos: coppia ubriaca minaccia la barista con un coltello

Un venerdì sera tutt’altro che tranquillo a Garbatella, dove l’ora dell’aperitivo si è trasformata in una scena di panico e coraggio.

Erano da poco passate le 20:00 quando una coppia, visibilmente ubriaca, è entrata in un bar lungo la circonvallazione Ostiense, disturbando i clienti e la barista.

All’invito di uscire, i due hanno reagito nel peggiore dei modi: hanno estratto un coltello e minacciato la donna dietro al bancone, intimandole di consegnare l’incasso.

In pochi istanti, il locale è piombato nel caos. Alcuni avventori si sono messi in mezzo per difendere la barista, mentre altri hanno chiamato il 112, segnalando la rapina in corso.

Ne è nata una colluttazione violenta: un cliente è rimasto ferito, così come la donna armata, bloccata dai presenti prima dell’arrivo dei carabinieri della stazione Roma Garbatella. Sul posto sono intervenute anche le ambulanze del 118, che hanno medicato i feriti.

La coppia è stata poi arrestata per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Si tratta di un 34enne afgano, senza fissa dimora, e di una 50enne romana, entrambi in evidente stato di alterazione alcolica.

Dopo le cure, sono stati condotti in caserma e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.