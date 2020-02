“Get Ready” a Roma Ponte Milvio

Sono stati centinaia gli atleti accorsi, sabato 8 febbraio 2020, alla 3ª sessione di allenamento in gruppo in preparazione dall’Acea Run Rome The Marathon in programma il 29 marzo 2020

A coordinare l’evento di Ponte Milvio sempre Andrea Giocondi, Federica Romano e Pietro Camilli. La partenza dell’evento è stata rinviata di qualche minuto rispetto a quella delle ore 9.00 come preavvisato, in quanto molti atleti non avendo fatto l’iscrizione via email sono stati costretti a farla sul posto. L’iscrizione è gratuita consente di ritirare un modesto omaggio

All’appuntamento dell’8 febbraio due pacers d’eccezione Giorgio Calcaterra Campione Mondiale della cento chilometri e Angelo Diario della Commissione X – Sport, Benessere e Qualità della Vita di Roma Capitale

Il programma dell’8 febbraio: cinque giri di circuito di poco meno di km 5,00 cadauno per un totale di circa di 25 km. Ogni concorrente ha corso a piacere la sua distanza.

Partenza da Ponte Milvio lungo un bellissimo percorso con la visione del letto del fiume Tevere, e le bellezze della Capitale e il piacere di correre sulle piste ciclabile.

Come da prassi, partenza scaglionata: i primi a partire i concorrenti con ritmi veloci e a seguire gli altri fino all’andatura di 6,45 a chilometro. Tutti i gruppi sono stati preceduti da un atleta con addosso un palloncino colorato con la scritta della sua andatura. A conclusione di ogni giro all’altezza di Ponte Milvio per i concorrenti è stato disposto un ristoro di acqua.

L’organizzazione dell’evento è stata dell’Acea Run Rome The Marathon Get Ready, questo è il nome ufficiale degli allenamenti collettivi che si terranno in vista dell’indimenticabile esperienza di correre i 42,195 km domenica 29 marzo 2020.

Training gratuiti e aperti a tutti ma soprattutto per coloro che vorranno partecipare alla Run4Rome Relay, la maratona a staffetta per team da 4 persone. Neofiti o maratoneti esperti, veloci o lenti, tutti sono attesi e tutti possono partecipare.

Correre e allenarsi nella città eterna è privilegio per pochi, un’occasione da non perdere, ciascun allenamento, sarà considerato come un vero e proprio evento, una grande festa per i runners romani accompagnata da musica e dj di Radio Globo, con distribuzione di gadget e con la presenza dei selezionatissimi pacers ufficiali di Acea Run Rome The Marathon 2020.

Uno dei prossimi appuntamento del “Get Ready” sarà sabato 29 febbraio 2020 appuntamento ore 8,30 a Ponte Milvio, percorso previsto 30km.

L’organizzazione per questi eventi mette a disposizione dei partecipanti un deposito borse.