Ghera (FDI): “Stazione Anagnina nel degrado”

«Voto insufficiente per COTRAL sia per la gestione dei trasporti che per le condizioni in cui versano stazioni, capolinea e nodi di scambio lasciati nell’incuria. Mancano servizi, pulizia e controlli e questo rende disagevole il transito e la permanenza, sia ai dipendenti della azienda di trasporto che ai passeggeri.La stazione Anagnina è tra quelle in cui da più tempo si registrano gravi carenze di decoro a discapito di lavoratori e utenza, senza che Roma Capitale e Regione Lazio vi abbiano mai posto rimedio. Mancano adeguati servizi igienici per autisti, dipendenti Cotral e passeggeri, manca un locale ristoro per il personale viaggiante dove poter sostare al riparo dalle intemperie o dal caldo estivo Ma soprattutto ad Anagnina c’è l’esigenza di incrementare la sicurezza di chi transita, sia di giorno che nelle ore serali.»

Così in un comunicato Fabrizio Ghera capogruppo di Fdi alla Regione Lazio.