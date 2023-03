Giornata della memoria e del ricordo all’IIS Di Vittorio Lattanzio

Da diverso tempo l’IIS Di Vittorio Lattanzio di Roma coinvolge i propri studenti in percorsi di cittadinanza attiva, per promuovere la diffusione dei valori della legalità tra i giovani, facendo loro approfondire la conoscenza dei fenomeni mafiosi e delle tematiche ad esse legate.

In particolare, quest’anno, la scuola ha aderito al progetto “PER UNA SOCIETÀ LIBERA DALLE MAFIE, DALLA CORRUZIONE E DA OGNI FORMA D’ILLEGALITÀ” promosso dall’associazione Libera, coinvolgendo al suo interno studentesse e studenti dai 14 ai 19 anni. Un percorso formativo, quello del progetto, che ha interessato attivamente ragazze e ragazzi in iniziative nazionali e locali impegnandoli in testimonianze dirette, come portavoce di idee costruttive e di azioni incisive sui temi della legalità.

La Dirigente Scolastica, Annalisa Laudando, nel commentare l’impegno di studenti e docenti della scuola da lei diretta così si esprime: «La scuola, quale imprescindibile presidio di legalità, ha il dovere di perpetuare la memoria dell’esempio di tanti uomini e donne che hanno donato il loro bene più prezioso: “la vita”, per costruire una società migliore, più libera e inclusiva, equa e coerente con i dettami della nostra Carta costituzionale».

Aggiunge sempre la dirigente: «La proficua collaborazione con l’associazione Libera, ha permesso ai ragazzi di confrontarsi su tematiche rilevanti anche attraverso laboratori e seminari. Quest’anno gli studenti hanno approfondito il tema dell’uso sociale dei beni confiscati alle mafie. La restituzione alla collettività delle ricchezze e dei patrimoni sottratti alle organizzazioni criminali è diventata quindi per loro, una opportunità di impegno responsabile per il bene comune».

Durante quest’anno scolastico quattro i momenti salienti del progetto: l’incontro con il Presidente del parco dei Nebrodi Dr. Giuseppe Antoci, svoltosi nel mese di dicembre, per un’analisi mirata del “Protocollo Antoci”.

A seguire ai primi di marzo, un gruppo di circa 250 studenti, 18 docenti e la stessa Dirigente scolastica, hanno svolto un viaggio in Sicilia suoi luoghi emblematici e significativi della lotta alla mafia, in particolare a Palermo in via D’Amelio, a Cinisi presso “Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato”, nell’Alto Belice Corleonese: a Portella della Ginestra, alla Cantina Cento passi, San Cipirello e a Corleone.

Il 21 marzo, in occasione della XXVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, una delegazione di circa 40 studenti del “Di Vittorio Lattanzio” insieme ad altri ragazzi di altre scuole del V Municipio hanno sfilato, con gli oltre settantamila partecipanti arrivati da tutta Italia, per le vie del centro di Milano raggiungendo piazza Duomo e scandendo lo slogan: “È Possibile. Noi ci siamo: Tutto è possibile”.

Questo intenso percorso formativo si è concluso il 28 marzo 2023 con una manifestazione nel Parco di Villa Gordiani, alle ore 09.30, patrocinata dalla Regione Lazio, il V Municipio e l’associazione Libera, e che ha visto direttamente impegnati oltre agli alunni dell’Istituto “Di Vittorio Lattanzio”, anche una rappresentanza degli studenti delle scuole del territorio.

Le riflessioni dei ragazzi sono state quindi testimoniate con gli striscioni e cartelloni da loro stessi preparati. Infine, alcuni alunni hanno letto i nomi delle 1069 vittime innocenti di mafia, mentre il nastro su cui sono stati trascritti ha avvolto le scolaresche presenti ad indicare proprio un abbraccio virtuale e la loro presenza protettrice.

Erano presenti circa 600 ragazzi delle scuole

Di Vittorio Lattanzio (scuola organizzatrice)

IC Venezia Giulia

IC Dal Verme

IC Luca Ghini

IIS Giorgi

I. Maria Immacolata.

E’ intervenuto il Presidente uscente della Commissione antimafia Nicola Morra, il Presidente del Municipio e altri rappresentanti delle Istituzioni.