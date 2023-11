Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 2023

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il 18 e il 19 novembre la Sovrintendenza Capitolina propone attività pensate soprattutto per i più giovani: appuntamenti nei musei e sul territorio dedicati non solo a conoscere in modo divertente il patrimonio civico, ma anche a promuovere la consapevolezza sui diritti di tutte le persone di minore età.

PROGRAMMA

Sabato 18 novembre

Museo della Repubblica Romana e memoria garibaldina, Largo di Porta San Pancrazio

Ore 10.30, 24 persone (8 minori + accompagnatori) dagli 8 agli 11 anni

I Tamburini della Repubblica. Giovani e giovanissimi alla difesa di Roma nel ’49

Quando la Storia chiama, anche i giovanissimi rispondono! Con la forza e il coraggio dei loro anni e con la voglia di cambiare il mondo, andando al cuore delle cose con slancio, intrepidezza… e un pizzico di incoscienza. Perché partecipare è un desiderio e un diritto di tutti i bambini.

A cura di Mara Minasi e delle Volontarie del Servizio Civile Universale

Area archeologica di Settecamini, Via Casal Bianco 192

Ore 11.00, 30 persone

La cucina nell’antica Roma. Sperimentiamo insieme con i sensi

Far conoscere ai bambini e ai ragazzi un territorio che racconta la storia del loro passato, facendo loro sperimentare con tatto e olfatto alcuni degli ingredienti di un pasto romano.

A cura di Francesca Romana Cappa e Associazione Quattro Sassi

Con accompagnamento in Lingua italiana dei segni

Museo del Teatro Argentina, largo di torre Argentina 52

Ore 11.00, 20 persone (minori + accompagnatori) dai 6 ai 16 anni

Vivere il museo

Un’attività destinata ai visitatori più giovani che avranno la possibilità di partecipare attivamente alla vita del più piccolo museo della Sovrintendenza Capitolina.

A cura di Vanessa Ascenzi

Museo di Roma, piazza S. Pantaleo 10

Ore 16.00, 15 pax (minori+ accompagnatori) dagli 8 anni in su

A parole mie

Aspettando la Giornata dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il museo svela le sue stanze a tutti i curiosi. Perché l’età davanti all’Arte non conta e i nostri piccoli visitatori saranno i veri protagonisti del racconto.

A cura di Alessandra Cicogna, Maurizio Ficari

Con accompagnamento in Lingua italiana dei segn

Domenica 19 novembre

Museo di Casal de’ Pazzi, via E. Galbani 6

Ore 10-12 (unico turno: 1 ora di visita+1 ora di attività laboratoriale), 45 persone (minori + accompagnatori) dai 3 anni in su

Piccoli raccoglitori del Paleolitico…In azione nel giardino del Museo!

Un’esperienza collaborativa di raccolta di frutti ed essenze compatibili con il Pleistocene, per conoscere e apprezzare alcune fonti di sostentamento sostenibili della Preistoria immergendosi nella natura del giardino del Museo.

Attività a cura di Letizia Silvestri, Paola Tuccinardi, Gian Luca Zanzi con le volontarie del Servizio Civile Universale 2023/24

Con accompagnamento in Lingua italiana dei segni

Musei Capitolini, piazza del Campidoglio

Ore 10.30, 25 persone (minori + accompagnatori) dagli 8 agli 11 anni

Adesso tocca a voi! I bambini ci parlano di arte

Un’occasione per i più piccoli per osservare con attenzione alcune opere d’arte e comprenderle parlandone insieme e con la mediazione del curatore museale. Un modo per ricordare nella Giornata a loro dedicata il diritto dei bambini a essere ascoltati.

A cura di Claudia Ferro e Isabella Serafini

Con accompagnamento in Lingua italiana dei segni

Museo delle Mura, Via di Porta San Sebastiano 18

Ore 11.00, 25 persone (minori + accompagnatori) dai 6 anni in su

I Romani giocano al Museo delle Mura

La giornata dedicata ai bambini ma anche agli adulti offre laboratori didattici per un evento a diversi livelli di “informazione e conoscenza culturale”.

A cura di Francesca Romana Cappa e dell’Associazione Civiltà Romana

Museo dell’Ara Pacis, Lungotevere in Augusta angolo via Tomacelli

Ore 11.00, 25 persone (10 minori + accompagnatori) dai 6 ai 12 anni

All’Ara Pacis la natura si colora

Il Museo dell’Ara Pacis invita famiglie e bambini a un incontro pensato per divertirsi insieme alla scoperta delle tante storie che il monumento racconta.

A cura di Lucia Spagnuolo, Anna Rita D’Andrea e le volontarie del Servizio Civile Universale

Con accompagnamento in Lingua italiana dei segni

INFORMAZIONI

Alcuni incontri prevedono traduzione in Lingua dei segni italiana-LIS, grazie alla collaborazione del Dipartimento Politiche Sociali e Salute (Direzione Servizi alla Persona) e della Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione – Lazio.

Le persone sorde possono prenotare anche tramite il servizio multimediale gratuito CGS Comunicazione Globale per Sordi di Roma Capitale – collegandosi al sito https://cgs.veasyt.com/ dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30

Prenotazione obbligatoria allo 060608 (tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00)

www.sovraintendenzaroma.it

Per saperne di più