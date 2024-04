Gli alberi di via dei Platani sono spariti oppure prigionieri

Oltre due anni fa avevamo monitorato tutte le alberature presenti in via dei Platani, da piazza dei Mirti a via Palmiro Togliatti.

Il 21 aprile ci siamo tornati e quanto andiamo a mostrare vuole essere un contributi al nostro municipio V, Giunta e commissari compresi della Commissione Ambiente guidata da Antonella Fioretti Consigliera Municipio V Roma Capitale affinché propongano soluzioni che ne rispettino la salute, liberandoli da gabbie di ferro e pedane in ghisa ornai sollevare da terra e pericolose per i pedoni.

Molti sono gli alberi che da soli hanno schiantato quelle robuste gabbie, tante delle quali ormai vuote per mancanza dell’albero e con lo spazio cementato.

Quelli che a suo tempo dovevamo costituire una sicurezza per l’albero e elemento di arredo, oggi sono purtroppo diventati inutili orpelli e per giunta, anche pericolosi per i pedoni.

Occorrerebbe mettere a dimora nuove essenze arboree ed eliminare i pericoli e quella sorta di fai da te che ha portato alla piantumazione di alcuni tronchetti della felicità.

Di fronte a quello che è un vero e proprio scempio arboreo e ci domandiamo come mai la Commissione Ambiente, che dal novembre 2022 si è riunita tutte le settimane, e spesso anche per più di una seduta, non abbia mai ravvisato la necessità di discutere questa situazione proponendo soluzioni in difesa degli alberi e della sicurezza dei cittadini.

