Golden Gala lunedì 23 maggio la presentazione

Golden Gala: conferenza stampa lunedì 23 maggio, ore 12.30, a ROMA

Il Golden Gala Pietro Mennea del 9 giugno sarà presentato in conferenza stampa lunedì 23 maggio, alle ore 12.30, nella sala conferenze dello stadio Olimpico di Roma. Interverranno, tra gli altri, il presidente FIDAL Stefano Mei e il campione olimpico dei 100 e della 4×100 Marcell Jacobs. Gli operatori dei media interessati a seguire la conferenza possono inviare una mail all’indirizzo comunicazione@fidal.it.

Atletica, Golden Gala: 5000 stellare con Barega, Kiplimo e Crippa

Un concentrato incredibile di talento. Le stelle del mezzofondo mondiale si ritrovano al Golden Gala Pietro Mennea, l’imperdibile serata del 9 giugno allo stadio Olimpico di Roma, quinta tappa della Wanda Diamond League. Nei 5000 metri è pronta ad accendersi la sfida tra i fuoriclasse che hanno conquistato medaglie alle Olimpiadi di Tokyo e ai Mondiali di Doha.

Nel cast spicca la presenza del campione olimpico dei 10.000 metri Selemon Barega (Etiopia) che ha trionfato ai Giochi sulla distanza più lunga e due mesi fa si è ripetuto ai Mondiali indoor di Belgrado vincendo l’oro nei 3000. Barega, quinto uomo di ogni epoca con un personale di 12:43.02 a Bruxelles nel 2018, torna a Roma a tre anni dal secondo posto del 2019, quando fu battuto in volata dal connazionale Telahun Bekele, a sua volta di ritorno all’Olimpico per l’edizione 2022. Dalla finale di Tokyo arriverà anche la medaglia di bronzo dei 10.000 nonché campione mondiale in carica della mezza maratona Jacob Kiplimo (Uganda).

In gara anche tre medaglie dell’ultima edizione iridata di Doha, tra cui il campione del mondo dei 5000 Muktar Edris (Etiopia), re della specialità a Londra nel 2017 e poi in Qatar due anni più tardi. Con lui anche l’argento mondiale dei 10.000 Yomif Kejelcha (Etiopia), due volte campione del mondo dei 3000 indoor, e il bronzo dei 10.000 Rhonex Kipruto (Kenya). Da seguire anche il campione in carica della Diamond League Berihu Aregawi (Etiopia). Curiosità. In pista tre primatisti del mondo delle gare su strada: 5 km (Aregawi), 10 km (Kipruto) e mezza maratona (Kiplimo). Nel parterre anche l’azzurro Yeman Crippa, recente vincitore della Notte dei 10.000 a Londra e neo-primatista d’Europa dei 5 km (13:14).

La distanza dei 5000 metri vanta una lunga tradizione al Golden Gala: proprio all’Olimpico nel 1987 è stata violata per la prima volta la barriera dei tredici minuti, per merito del marocchino Said Aouita con 12:58.39. Un altro record del mondo è stato stabilito a Roma nel 1995 dal keniano Moses Kiptanui con 12:55.30. Nella scorsa edizione, a Firenze, il norvegese Jakob Ingebrigtsen ha firmato il record europeo con 12:48.45.

Biglietti in vendita su Ticketone

Sul circuito TicketOne è possibile acquistare i biglietti per godersi lo spettacolo del Golden Gala Pietro Mennea, il 9 giugno allo stadio Olimpico di Roma. Questi i prezzi (ai quali vanno aggiunti 2 euro di diritti di prevendita), con le rispettive riduzioni per gli under 16. Monte Mario Arrivi 40 euro (ridotto 25 euro), Distinti Arrivi 25 euro (ridotto 20 euro), Monte Mario Partenze 20 euro (ridotto 15 euro), Tribuna Tevere 15 euro (ridotto 10 euro), Curve e Distinti (escluso Arrivi) 10 euro (ridotto 7 euro).