Governance Poll, destini incrociati nel Lazio: Gualtieri risale la china, Rocca crolla all’ultimo posto

Due traiettorie politiche che si incrociano, ma che, sul territorio prendono direzioni diametralmente opposte.

Da un lato il sindaco Roberto Gualtieri, che raccoglie i frutti dell’anno dei grandi cantieri e dell’avvio del Giubileo, risalendo sensibilmente la china del gradimento popolare.

Dall’altro il governatore Francesco Rocca, che sconta le storiche spine regionali – a partire da sanità e trasporti – e scivola all’ultimo posto nella classifica dei presidenti di Regione.

È la fotografia nitida e per certi versi impietosa scattata dal Governance Poll 2026, la tradizionale indagine demoscopica realizzata dal Sole 24 Ore che ogni anno misura l’indice di fiducia dei cittadini nei confronti dei sindaci delle città capoluogo e dei governatori d’Italia.

Per il Campidoglio una boccata d’ossigeno in piena emergenza cantieri

Per Roberto Gualtieri il verdetto del sondaggio rappresenta una boccata d’ossigeno fondamentale, soprattutto in vista della volata finale verso le comunali del 2027.

Dopo essere stato relegato per lungo tempo nelle retrovie della graduatoria nazionale a causa dei disagi legati ai lavori stradali, il primo cittadino compie un deciso balzo in avanti, agguantando la 41ª posizione con il 54% dei consensi.

Certo, la quota è ancora lontana da quel 60% abbondante con cui espugnò il Campidoglio al ballottaggio del 2021, ma l’inversione di tendenza è netta.

I romani sembrano aver iniziato a metabolizzare i disagi della metamorfosi urbana impressa dal Giubileo e dal Pnrr, premiando la concretezza dei cantieri che finalmente stanno giungendo a compimento.

Per la cronaca, la vetta dei sindaci è occupata da Sara Funaro, prima cittadina di Firenze (66%), seguita sul podio da Marco Fioravanti (Ascoli Piceno) e Gaetano Manfredi (Napoli). Nel Lazio si difende bene anche Chiara Frontini, sindaca di Viterbo, stabile nella top ten nazionale.

Per la Pisana è profondo rosso: Rocca fanalino di coda

Di segno completamente opposto lo scenario alla Pisana. Il presidente della Regione, Francesco Rocca, incassa il risultato più duro dall’inizio del mandato: è l’ultimo tra i governatori italiani, ex aequo con il molisano Francesco Roberti, con un indice di gradimento fermo al 42%. Un dato che certifica una perdita secca di quasi dodici punti percentuali rispetto al giorno della sua elezione.

Un abisso se confrontato con le vette di popolarità di colleghi come Antonio Decaro (Puglia, primo al 66%), Alberto Stefani (Veneto) o i governatori del Nord come Cirio, Fedriga e Fontana, che continuano a veleggiare in acque tranquille.

L’affondo delle opposizioni: I numeri del Sole 24 Ore hanno immediatamente surriscaldato il clima politico. In una nota congiunta, i capigruppo di Pd, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Azione e Sinistra Civica Ecologista hanno sparato a zero sulla giunta regionale:

«I cittadini hanno espresso un giudizio severissimo. Questo crollo dimostra la distanza siderale tra la realtà quotidiana fatta di liste d’attesa interminabili nella sanità, trasporti locali inefficienti e aumento del costo della vita, e il racconto patinato della propaganda istituzionale».

Il peso politico del voto elettronico degli umori

Il Governance Poll non sposta formalmente gli equilibri in Consiglio o in Aula Giulio Cesare, ma nei fatti ridisegna i rapporti di forza psicologici all’interno dei due schieramenti.

Gualtieri scaccia i fantasmi dell’impopolarità e blinda la sua ricandidatura dimostrando che la narrazione della “città che cambia” sta facendo breccia.

Rocca, al contrario, si trova a dover gestire una fase di forte logoramento interno ed esterno, con i dossier più caldi dell’agenda laziale che, da qui ai prossimi mesi, diventeranno inevitabilmente terreno di scontro aperto.

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