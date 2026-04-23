GP Liberazione 2026, non solo gare

Tutto pronto per la due giorni di grande ciclismo a Roma. Domani mattina, alle 9.30, si inizia con il Coati Liberazione Juniores che vedrà misurarsi oltre 30 squadre tra le migliori d’Italia e non solo, Poi, a cavallo tra ora di pranzo e primo pomeriggio, il DPiù Liberazione Allievi e il VF Costruzioni Liberazione Esordienti costituiranno il fiore all’occhiello del GP Ciclismo Oggi e Domani, una “challenge” che comprende quasi trenta corse giovanili del Centro-Sud nel 2026.

Sabato 25, le gare regine. Alle 9 scatterà il Caleffi Liberazione Women, mentre alle 14 il Gran Premio della Liberazione propriamente.

Ma i Lazio Bike Days targati Terenzi Sport Eventi non sono solo gare ciclistiche. Il 25 aprile, a mezzogiorno (con ritrovo alle Terme di Caracalla a partire dalle 11), i cittadini potranno liberamente partecipare alla Bike4Fun — Pedalata del dono e dei donatori, o alla nuova camminata del dono e dei donatori.

Si tratta di una pedalata (o camminata) ecologica e solidale, aperta a tutti, adulti e bambini: una giornata di sport e festa da vivere con la famiglia, gli amici o i colleghi.

La Bike4Fun non è una gara: non c’è classifica né competizione, ma una passeggiata (in bicicletta o a piedi) per scoprire con un occhio e una percezione differente lo storico percorso del Gran Premio della Liberazione e le aree limitrofe, da Caracalla a Porta Ardeatina, da Piazza Venezia al Colosseo. Si attendono centinaia di appassionati!

L’evento è un’occasione per diffondere, attraverso lo sport, un messaggio a favore della donazione di organi e dei trapianti, sottolineando anche l’importanza dell’attività fisica per i pazienti in dialisi o trapiantati. È infatti organizzato in collaborazione con ANED Sport e con AIDO. I partecipanti potranno contribuire alla causa con una donazione, ricevendo in cambio la splendida maglia rosa della Bike4Fun.

Novità 2026: Villaggio della Salute e della Prevenzione

La Pedalata e la camminata del dono e dei donatori si arricchiscono col Villaggio della salute e della prevenzione, dove si potranno eseguire gratuitamente una serie di screening, Il villaggio è coordinato dal prof. Mariano Feccia, direttore del Centro Regionale Trapianti Lazio, con la collaborazione della Dott.ssa Doriana Vallone e della Dott.ssa Gabriella Salvatori (ASL Roma 1) e della Dott.ssa Stefania Onorini (Ares 118).

All’area informativa partecipano le associazioni AIDO, ACTI, ADMO, ANED, FINTRED, Sport & Smile, Associazione Cani Salvataggio, Hydra Team e Libere di Camminare, per potenziare l’offerta di informazione e prevenzione rivolta ai cittadini e ai partecipanti. Durante la manifestazione saranno inoltre disponibili vaccinazioni previste dal Piano Nazionale di Prevenzione (HPV, antitetanica, Herpes Zoster).

Ci si può iscrivere alla Bike4Fun o alla camminata CLICCANDO QUI.

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