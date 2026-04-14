Grande successo di “Pedala per tutti”

I sorrisi dei bambini hanno colorato la partenza dell’evento “Pedala per tutti”, che ha riunito le famiglie e gli appassionati delle due ruote al Centro Commerciale Aura.

È stata la bicicletta l’assoluta protagonista di una giornata speciale promossa da Doctorbike APS con il patrocinio del Municipio Roma XIII, che ha avuto lo scopo di avvicinare le persone di tutte le età e abilità al mondo delle due ruote attraverso esperienze educative, inclusive e green.

Non solo le ultime novità del settore, ma anche una bella pedalata per comprendere il valore del movimento e perseguire uno stile di vita sano.

Orgoglioso il direttore del centro, Giuseppe Torre, che ha fatto gli onori di casa e dato il benvenuto all’Assessore alla mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, e alla Presidente del Municipio, Sabrina Giuseppetti, che hanno espresso la loro soddisfazione per l’opportunità di rendere il quartiere ancora più sostenibile.

Durante la giornata è stato inaugurato un “Bike Hub” permanente, non solo una semplice ciclofficina ma un punto di ritrovo per tutti coloro che sentono la necessità di un luogo dedicato alla cultura del movimento e all’importanza di attività eco-compatibili, in linea con il concetto di smart city e mobilità del futuro.

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