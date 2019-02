Grandi atleti ed autorità al via della VI Corsa del Ricordo

Saranno oltre 1000 gli atleti al via della manifestazione organizzata da Asi. Fra i sicuri partecipanti l’ucraina Sofia Yaremchuk e la campionessa italiana juniores dei 3000 siepi Sara Carnicelli.

A dare il via l’Assessore allo Sport di Roma Capitale Daniele Frongia, il Presidente del IX Municipio Dario D’Innocenti, il Presidente della Fidal Lazio Fabio Martelli e il Presidente di Federesuli Antonio Ballarin

Sarà un’edizione speciale la VI della Corsa del Ricordo che si correrà nel cuore quartiere Giuliano-Dalmata di Roma domenica 10 febbraio con partenza alle ore 9.00 in via Oscar Sinigaglia.

Le iscrizioni corrono velocemente le 1000 unità superando quasi certamente i numeri già importanti delle passate edizioni. Sarà importante anche la partecipazione di atleti di grande spessore.

La stella fra le donne sarà la venticinquenne nazionale ucraina Sofiia Yaremchuk, tesserata per l’ Acsi Italia Atletica, in preparazione per la prossima Huawei RomaOstia, Sofia lo scorso 13 gennaio ha stabilito il suo personal best sulla mezza maratona con il tempo di 1h11′ 59 alla Half Marathon di Terni. Con lei sulla linea di partenza anche la campionessa italiana juniores dei 3000 siepi Sara Carnicelli. Saranno inoltre presenti alcuni dei migliori interpreti del podismo romano in rappresentanza delle società più importanti della Capitale Bancari Romani, LBM, Purosangue, Podistica Solidarietà.

Ma la gara organizzata da Asi, come sempre travalicherà gli aspetti tecnici. L’evento, che quest’anno si svolgerà proprio in occasione del Giorno del Ricordo, commemorerà con ancor maggior solennità i caduti delle Foibe e ricorderà il tragico esodo delle popolazioni italiane che risiedevano in Istria e Dalmazia. Sarà nutrita e qualificata la presenza delle istituzioni. Hanno annunciato la loro presenza al via l’Assessore allo Sport alle Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini di Roma Capitale Daniele Frongia, il Presidente del IX Municipio Dario D’Innocenti, il Presidente della Fidal Lazio Fabio Martelli, Antonio Ballarin Presidente di Federesuli, il Generale Massimo Margotti Comandante del Comando Comprensorio “Cecchignola”, Claudio Barbaro Presidente nazionale Asi. Sarà invece in mezzo agli altri partecipanti Roberto Tavani, che in rappresentanza del Presidente Zingaretti, correrà i 10 km come fa puntualmente ogni anno.

TROFEO TOKYO 1964 DI MARCIA- Come ogni anno, sullo stesso percorso della non competitiva, nel contesto della Corsa del Ricordo si svolgerà, in onore del campione olimpico e profugo fiumano Abdon Pamich da sempre vicino alla manifestazione, il Trofeo di Marcia riservato ai marciatori. Lo scorso anno furono oltre 20 gli atleti che si sono cimentati nella specialità.

ISCRIZIONI VI CORSA DEL RICORDO – Il costo delle iscrizioni è di € 10,00 per la gara competitiva con pacco gara e di € 5,00 per quella non competitiva.

Le preiscrizioni alla gara competitiva chiuderanno giovedì 7 febbraio 2019 per le Società sportive mentre per gli individuali l’iscrizione continuerà fino a sabato 3 febbraio durante la distribuzione dei pettorali e in via del tutto eccezionale domenica mattina fino alle 8,30 con una maggiorazione della quota di iscrizione di 2€ per oneri di segreteria.

Le preiscrizioni debbono essere inviate via fax al numero 06-7005456 oppure via mail a iscrizioni@corsadelricordo.it con l’indicazione del cognome, nome, sesso, anno di nascita, società di appartenenza, numero di tessera e indicazione dell’ente di affiliazione.

Le iscrizioni per la gara non competitiva si possono fare presso la sede dell’Asi Comitato Provinciale di Roma e dell’Asi Point di Lanuvio entro e non oltre giovedì 7 febbraio 2019 e continueranno domenica mattina, sul luogo del ritrovo della gara, con la maggiorazione di 1€ per oneri di segreteria.

La quota di iscrizione dovrà essere versato al ritiro del pettorale o via bonifico bancario intestato a: ASD ATLETICA ASI ROMA, codice Iban: IT50M0200805007000401309900.

I pettorali delle preiscrizioni, sia per le società che per i singoli, si possono ritirare sabato 3 febbraio 2018 presso il punto vendita CISALFA in Piazza Guglielmo Marconi (zona Eur) dalle ore 11,00 alle ore 19,00, oppure domenica mattina 10 febbraio sul luogo del ritrovo entro le e 8,30.