Gualtieri rafforza la maggioranza: Dario Nanni ufficializza il sostegno al sindaco

La maggioranza capitolina che sostiene il sindaco Roberto Gualtieri si rafforza. A pochi giorni dalla discussione del bilancio di previsione 2026-2028 in Aula Giulio Cesare, arriva la decisione ufficiale di Dario Nanni, presidente della commissione Giubileo: voterà a favore della manovra e si schiera con il sindaco.

“Si tratta di un bilancio che investe sul sociale, ascolta le esigenze delle periferie e mette al centro temi fondamentali come la casa e il decoro urbano – ha dichiarato Nanni – Con questo voto mi considero parte della maggioranza che sostiene l’azione dell’amministrazione Gualtieri”.

Una presa di posizione che, pur attesa da tempo, assume ora un valore formale, segnando un nuovo capitolo nel percorso politico del veterano dell’Aula Giulio Cesare.

Nanni, esponente storico della politica romana, ha iniziato il suo percorso in Campidoglio nel 2006 con il PD, attraversando gli anni delle amministrazioni Alemanno e Marino.

Dopo un’esperienza nel Municipio VI, nel 2021 è tornato a Roma Capitale con la Lista Calenda, per poi approdare nel gruppo misto nell’aprile 2024.

Con il sostegno di Nanni, Gualtieri rafforza ulteriormente la sua base politica, in un momento cruciale per il futuro della città.

La mossa consolida la maggioranza mentre l’Aula si appresta a discutere una delle manovre più importanti degli ultimi anni, con riflessi diretti su servizi, periferie e investimenti sociali.

