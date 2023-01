“Ho vissuto la vita … Ho vissuto la morte” di Antonio Saccà

In tutte le librerie è già in distribuzione il libro del prof. Antonio Saccà, dal titolo “Ho vissuto la vita … Ho vissuto la morte” (Armando edizioni).

Il libro si trova anche presso la Libreria Tiburtina (Incipit) di via G. Marcotti 51-53 (accanto all’Ufficio postale), dove il professor Saccà sarà presente venerdì 20 gennaio 2023, dopo le ore 17.00 e parlerà brevemente del libro.

Dice il Professore «anche se espresso in forme poetiche, in forme teatrali, in forme saggistiche, questo libro è una narrazione, a suo modo un originale romanzo autobiografico, in prima persona e mediante gli altri. Due parti; la giovinezza: ho vissuto la vita; la maturità: ho vissuto a morte. Entrambe le vicende all’estremo. Una giovinezza intensissima, con esordio straordinario e amicizie. Incontri con la civiltà culturale mondiale: Moravia, De Chirico, Pasolini, Rafael Alberti, Anna Magnani, Guttuso.

Nella maturità, l’atrocissima malattia pandemica, l’ospedale, la solitudine, il delirio, il fantasma dell’annullamento. Poi….. il risveglio. Una testimonianza unica. In entrambe le vicissitudini».

Appuntamento quindi a venerdì 20 gennaio dopo le 17.00.