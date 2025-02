I Dlemma presentano il loro primo EP

Il Rock è morto? Sembrerebbe proprio di no! Soprattutto nella promettente scena giovanile romana, il Rock è più vivo che mai.

Esempio di questa vitalità sono i Dlemma una giovane band che, nel breve giro di un anno, ha saputo collezionare vittorie nei concorsi – a titolo di esempio “Generazione Roma” indetto dal Comune di Roma – ed hanno saputo conquistare sempre più pubblico a suon di esibizioni live anche a livello nazionale.

Questa band, una vera e propria rivelazione, presenterà il loro primo EP il prossimo 7 febbraio al Wishlist Club, in Via dei Volsci 126 nel quartiere San Lorenzo, in un release party da non perdere che vedrà ospiti anche altre due band interessanti come gli Agatha Tristi e Metro B.

Questo lavoro discografico affronta temi come l’alienazione, la violenza, l’incomprensione e la rabbia il tutto proposto con un personalissimo stile che si ispira molto al passato, ma che guarda anche al futuro creando un interessante collegamento fra il rock classico e quello attuale.

I musicisti dei Dlemma – Emma Leggieri chitarra e voce, Elisa Leggieri chitarra solista, Emma Sola basso e Edoardo Leggieri batteria – dimostrano che le nuove generazioni sanno ancora portare avanti del buon rock genuino non basandosi solo sulla promozione social, ma facendosi strada sui palchi a suon di riff sparati dai loro amplificatori.

