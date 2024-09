Generazione Roma Music contest, prima edizione

Nasce Generazione Music Contest, un concorso musicale rivolto a tutte le band emergenti delle scuole superiori di Roma, con una modalità di partecipazione che coinvolge i social media più usati delle nuove generazioni.

Si tratta di una nuova iniziativa per sostenere il percorso artistico dei più giovani musicisti della Capitale, promossa dall’Ufficio di scopo Politiche Giovanili di Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura e con l’organizzazione di Arte2o.

Il concorso intende puntare un faro sulle nuove produzioni musicali per portarle all’attenzione dei professionisti dello spettacolo, favorendone l’inserimento nei circuiti produttivi professionali.

Le iscrizioni, completamente gratuite, sono attive fino al 31 ottobre 2024. Potranno partecipare tutte le band libere da contratti discografici e/o editoriali provenienti dal territorio del comune di Roma Capitale e composte da musicisti dai 13 ai 20 anni di età con almeno un componente iscritto a una scuola superiore di Roma.

Due le categorie previste, quella dedicata alle composizioni originali e quella dedicata alle cover.

Ogni band potrà iscriversi a entrambe le categorie e, dal punto di vista creativo, sarà completamente libera di esprimersi, sia per quanto riguarda il genere musicale, sia rispetto alla lingua utilizzata nei testi delle canzoni.

Per iscriversi, oltre a compilare gli appositi moduli, i gruppi dovranno caricare su Tik Tok e Instagram il video di una propria esibizione live.

Le fasi del progetto:

Chiuse le iscrizioni, il progetto si articolerà in ulteriori tre momenti: entro il 10 novembre verranno annunciate le dieci band finaliste, cinque per categoria, che dovranno poi frequentare due sessioni di workshop formativo, il 16 e 17 novembre e poi il 23 e 24 novembre; il 26 novembre invece le band si fronteggeranno esibendosi dal vivo in uno dei templi della musica live di Roma, il Monk.

Le band verranno selezionate da una giuria di qualità composta dal compositore, musicista, produttore e ricercatore Simone Moscato, già vocal coach di artisti del calibro di Coez, Franco 126, Fulminacci e Simona Molinari, per citarne soltanto alcuni; il polistrumentista e cantautore Manuel Finotti aka Gorbaciof che negli ultimi anni ha collaborato con artisti come Serena Brancale, Roshelle, Margherita Vicario, Ghemon, Davide Shorty e Clementino; Jasmine Abd El Gelil, in arte Jas, content creator nonché conduttrice radiofonica di No Name Radio e Rai Play Sound, vera rappresentante della Gen Z; e, infine, Raniero Pizza, figura di riferimento tra gli addetti ai lavori dell’industria musicale a Roma, attualmente direttore artistico del Monk e per dieci anni direttore artistico dello storico club Circolo degli Artisti.

In occasione della finalissima del 26 novembre al Monk, le performance saranno giudicate dalla giuria di qualità in base ai criteri di validità compositiva, originalità, capacità interpretativa/presenza scenica e capacità tecnico esecutiva mentre il voto combinato della giuria e del pubblico decreterà la band vincitrice che come primo premio si aggiudicherà la produzione e distribuzione di un 1 brano e realizzazione del relativo videoclip, oltre a un’intervista radio e al servizio di ufficio stampa per l’uscita del brano per quanto riguarda la categoria dedicata ai brani originali; e alla produzione e distribuzione di un 1 brano, la realizzazione del relativo videoclip e un’intervista radio per la categoria cover. Altri premi sono previsti per i secondi e terzi classificati di entrambe le sezioni.

Generazione Roma Music Contest è sostenuto dall’Associazione Onlus Suoniamo insieme per Alisa ed è dedicato a Alisa Coen, giovanissima musicista prematuramente scomparsa.

Per maggiori informazioni e partecipare, visita il sito dedicato contest.generazioneroma.it

