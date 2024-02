I giallorossi piazzano il colpo Baldanzi: Chi’è il nuovo acquisto della Roma

Finalmente è arrivato! Benvenuto Tommaso Baldanzi. Il talento dell’Empoli è pronto a cominciare la sua avventura alla Roma. L’attaccante ventenne nella serata di ieri Mercoledì 31 Gennaio 2024 intorno alle 20 ha raggiunto la Capitale, dopo aver ricevuto il via libera da parte dell’Empoli alla conclusione della trattativa con la Roma. Il centrocampista sarà l’ultimo acquisto di questa sessione invernale dei giallorossi e l’ultimo dell’era Tiago Pinto che al termine della finestra di mercato saluterà Trigoria.

Tommaso Baldanzi è un trequartista classe 2003. Giovane e mancino di belle speranze, Baldanzi è alla sua seconda stagione in Serie A. Nell’annata passata da giovanissimo impressionò per la sua tecnica e leadership in mezzo al campo, attirando anche le attenzioni di Mancini che nel 2022 lo convocò per uno stage a Coverciano. Alla tecnica Baldanzi unisce la duttilità, infatti oltre che sulla trequarti ha gicoato anche da esterno offensivo a destra per rientrare sul suo mancino. In Serie A, nonostante i diversi problemi fisici in questa stagione, vanta in totale 41 presenze e 6 gol tutte con la maglia dell’Empoli.

Baldanzi si trasferisce alla Roma per un totale di 15 milioni di euro, a titolo definitivo non più prestito. Di questi, 10 milioni sono la parte fissa, 5 i bonus (di cui 2 facili) a cui si aggiunge anche una percentuale intorno al 20% sulla futura rivendita. Il calciatore firmerà un contratto di 4 anni e mezzo con scadenza nel 2028. Decisivi gli addi di Belotti alla Fiorentina (già ufficiale) e Kumbulla al Sassuolo.

DDR (De Rossi) aveva richiesto un terzino e un esterno per il suo 4-3-3 ed è stato accontentato. Baldanzi nella Roma ricoprirà il ruolo di vice-Dybala, nonché suo idolo come dichiarato più volte.